Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE стали речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук та народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок. Зокрема, вони обговорять підготовку України до Саміту миру.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують, чи почнуть українські військові завдавати ударів по території Росії на повну силу. До того ж вони обговорять критичний стан ДніпроГЕС.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

Також Президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії, які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.