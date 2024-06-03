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Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

Підготовка до Саміту миру та удари ЗСУ по території Росії — прямий ефір Новини.LIVE

03 червня 2024 р. 08:00

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21:18 Зеленський відреагував на пропозицію Трампа "поступитися" окупованими територіями

Text

18:49 Генпрокурор розповів про злочини окупантів щодо українських дітей

Text

13:22 Можуть взяти в полон, можуть вбити на місці — військовий про злочини окупантів

Text

09:15 Прес-конференція Зеленського у Сінгапурі — ефір Новини.LIVE

1 червня 2024
Text

18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

Text

15:13 Командир інструкторів батальйону "Свобода" висловився про дозвіл партнерів на удари по Росії

Text
Новина з відео

06:25 Напруга у королівській родині та фінал Ліги чемпіонів — головні новини Великої Британії

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Гостями студії Ранок.LIVE стали речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук та народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок. Зокрема, вони обговорять підготовку України до Саміту миру.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують, чи почнуть українські військові завдавати ударів по території Росії на повну силу. До того ж вони обговорять критичний стан ДніпроГЕС.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, королівство Саудівська Аравія не планує брати участь у Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Це не перша країна, яка відмовляється через відсутність Росії на Саміті миру.

Також Президент України Володимир Зеленський негативно сприйняв відповідь Китаю і Бразилії,  які відмовилися брати участь у Саміті миру. Глава держави підкреслив, що наша держава як жертва агресії з боку Росії має повне право сформувати своє бачення майбутньої мирної угоди.       

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07:51 В ISW повідомили, що допоможе захистити Харків та область від окупантів

07:30 Екскомандир "Азову" Жорін розповів, на якому напрямку росіяни активізують наступ

07:19 Зеленський прибув до Філіппін, де обговорив з президентом двосторонню співпрацю

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:57 Голова Меджлісу розповів, скільки військових обʼєктів РФ на території Криму

06:40 Ціни на золото в червні — скільки коштує 1 г дорогоцінного металу

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18:28 Військовий розповів про роботу інструкторів НАТО в Україні

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