Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук и народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. В частности, они обсудят подготовку Украины к Саммиту мира.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют, начнут ли украинские военные наносить удары по территории России в полную силу. К тому же они обсудят критическое состояние ДнепроГЭС.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, королевство Саудовская Аравия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

Также Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии, отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.