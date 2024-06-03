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Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

3 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
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18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

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1 июня 2024
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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Подготовка к Саммиту мира и удары ВСУ по территории России — прямой эфир Новини.LIVE

2 июня 2024
Text

21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Text

18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

Text

13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

Text

09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

1 июня 2024
Text

18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Гостями студии Ранок.LIVE стали спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук и народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок. В частности, они обсудят подготовку Украины к Саммиту мира.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют, начнут ли украинские военные наносить удары по территории России в полную силу. К тому же они обсудят критическое состояние ДнепроГЭС.

В эфире также будут аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, королевство Саудовская Аравия не планирует участвовать в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Это не первая страна, которая отказывается из-за отсутствия России на Саммите мира.

Также Президент Украины Владимир Зеленский негативно воспринял ответ Китая и Бразилии отказавшихся участвовать в Саммите мира. Глава государства подчеркнул, что наше государство как жертва агрессии со стороны России имеет полное право сформировать свое видение будущего мирного соглашения.        

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08:18 В Хмельницкой области утонули двое детей — что известно

07:53 Повышение тарифа на электричество — в Yasno озвучили детали

07:51 В ISW сообщили, что поможет защитить Харьков и область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, на каком направлении россияне активизируют наступление

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21:18 Зеленский отреагировал на предложение Трампа "уступить" оккупированным территориям

Text

18:49 Генпрокурор рассказал о преступлениях оккупантов в отношении украинских детей

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13:22 Могут взять в плен, могут убить на месте — военный о преступлениях оккупантов

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09:15 Пресс-конференция Зеленского в Сингапуре — эфир Новини.LIVE

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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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