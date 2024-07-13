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Піар Байдена на Україні та невідомі подробиці з саміту НАТО — ексклюзив Новини.LIVE

Піар Байдена на Україні та невідомі подробиці з саміту НАТО — ексклюзив Новини.LIVE

13 липня 2024 р. 17:24

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17:24 Піар Байдена на Україні та невідомі подробиці з саміту НАТО — ексклюзив Новини.LIVE

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Директорка антикорупційної комісії Олена Трегуб розповіла про підсумки саміту НАТО для України. За її словами, наша країна не отримала точної відповіді про вступ до Альянсу, а президент США Джо Байден міг вдало скористатися цим для своїх рейтингів. 

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE.

Що лишилося за лаштунками саміту НАТО

Урядовиця розповіла, що Україна хоч і не отримала запрошення вступити до Альянсу, натомість отримала чіткий план та обіцянку вступу, пакет допомоги на 40 мільярдів і, до того ж 20 угод про гарантії безпеки.

"Ми отримали якісь нові механізми, ініціативи, там де Ukraine Compact оголосили, де 20 країн з нами підписали безпекові угоди, де говориться конкретно про постачання протиповітряної оборони, літаків, про посилення консультацій з Україною на рівні Україна-НАТО", — сказала вона.

Байден піарився на війні в Україні

Трегуб також зауважила, що президент США Джо Байден використав цю можливість для укріплення своїх позицій перед президентськими виборами, приписавши собі всі можливі успіхи.

"Для нього це демонстрація того, що, дивіться, приїхали всі лідери сюди у Вашингтон, і не тільки натівські, а й чотири країни Тихоокеанського регіону. Що всі приїхали, всі визнають лідерство Байдена, всі активніше хочуть працювати в НАТО", — розповідає чиновниця.

Шлях України до НАТО

За словами пані Олени, не варто очікувати, що НАТО виконає більш вагомі прохання України, з приводу закриття неба над західною частиною країни, або зняття заборони для ударів по території Росії.

"Є боротьба між різними країнами всередині НАТО, які штовхають активніше допомагати Україні, і є ті країни, які проти. І в цій боротьбі перемогли ті країни, які використали слово "невідворотний". Я думаю, що Путіну це слово не сподобалося. Але простим українцям, які під бомбами, від цього слова не легше стає", — розповіла вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після обмовок на саміті НАТО Байдена закликали вибути з президентських перегонів.

Водночас на саміті Україна підписала договір про всебічну підтримку Євросоюзу та ще 21 держави, що допоможе протистояти російській агресії, а підписанти зобов'язуються підтримувати Україну до моменту її вступу до НАТО та ЄС.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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