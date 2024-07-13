Пиар Байдена на Украине и неизвестные подробности с саммита НАТО — эксклюзив Новини.LIVE

Директор антикоррупционной комиссии Елена Трегуб рассказала об итогах саммита НАТО для Украины. По ее словам наша страна не получила точного ответа о вступлении в Альянс, а президент США Джо Байден мог удачно воспользоваться этим для своих рейтингов.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью Новости.LIVE.

Оставшиеся за кулисами саммита НАТО

Чиновница рассказала, что Украина хоть и не получила приглашение вступить в Альянс, зато получила четкий план и обещание вступления, пакет помощи на 40 миллиардов и к тому же 20 соглашений о гарантиях безопасности.

"Мы получили какие-то новые механизмы, инициативы, там где Ukraine Compact объявили, где 20 стран с нами подписали соглашения о безопасности, где говорится конкретно о поставках противовоздушной обороны, самолетов, об усилении консультаций с Украиной на уровне Украина-НАТО", — сказала она.

Байден пиарился на войне в Украине

Трегуб отметила, что президент США Джо Байден использовал эту возможность для укрепления своих позиций перед президентскими выборами, приписав себе все возможные успехи.

"Для него это демонстрация того, что, смотрите, приехали все лидеры сюда в Вашингтон, и не только натовские, но и четыре страны Тихоокеанского региона. Все приехавшие, все признают лидерство Байдена, все активнее хотят работать в НАТО", — рассказывает чиновница.

Путь Украины в НАТО

По словам Елены, не стоит ожидать, что НАТО выполнит более весомые просьбы Украины, по поводу закрытия неба над западной частью страны, или снятия запрета для ударов по территории России.

"Есть борьба между разными странами внутри НАТО, которые толкают активнее помогать Украине, и есть те страны, которые против. И в этой борьбе победили те страны, которые использовали слово "неотвратимый". Я думаю, что Путину это слово не понравилось. Но простым". украинцам, под бомбами, от этого слова не легче становится", — рассказала она.

Напомним, ранее стало известно, что после оговорок на саммите НАТО Байдена призвали выбыть из президентской гонки.

В то же время, на саммите Украина подписала договор о всесторонней поддержке Евросоюза и еще 21 государства, что поможет противостоять российской агрессии, а подписанты обязуются поддерживать Украину до момента ее вступления в НАТО и ЕС.