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У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

14 червня 2024 р. 19:20

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На конференції у Берліні були підписані документи щодо майбутнього відновлення Маріуполя. Радник міського голови міста Петро Андрющенко розповів, що вже є конкретні плани та проєакти з вілновлення Маріуполя після його деокупації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Як планують відбудовувати Маріуполь після деокупації

Андрющенко розповів, що вже існує проєкт та плани щодо відновлення Маріуполя після деокупації. Відповідні документи піписали на конференції у Берліні.

"У нас є окремий проєкт і план, що нам робити після деокупації Маріуполя. На Берлінській конференції ми представили свій досвід і підписали додаткові документи щодо майбутнього Маріуполя і підтримку маріупольців, як гуманітарною допомогою, так і у допомозі з житлом", — зазначив заступник міського голови Маріуполя.

За його словами це буде фактично нова відбудова міста після деокупації зі зміною всього: економічної складової, гурбаністичного розвитку. За 10-20 років у Маріуполі планується знову досягти півмільйона населення. Це буде молоде модернова не європейське місто з сучасними архітектурою, виробництвом та економікою.

"Це Маріуполь майбутнього. У місті планують розбудовувати нову білу металургію. Тому "Комбінату Ілліча" та "Азовсталі", яких ми знаємо, вже не буде. Це буде сучасне металургійне виробництво, яке має залишитися і буде велика складова середнього бізнесу також", — заявив посадовець.

Також за його словами, планують зробити з Маріуполя "велике військове містечко, бо "нікуди наш сусід не подінеться".

Ми писали, що російські загарбники активно знищують історичний центр захопленого ними Маріуполя з метою будівництва там власних котеджних містечок. Під загрозою опинилися частини Приморського та Центрального районів. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі квітне вандалізм. Містяни скаржаться на знищені парки та дитячі майданчики. 

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19:11 У Києві провели мітинг проти маршу ЛГБТ

19:00 Україна має змінювати правила гри — аналітик США про удари вглиб РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:57 Чи реально підписати контракт із ЗСУ, якщо прийшов до ТЦК за повісткою

18:50 Готувала удари по штабах ЗСУ — на Сумщині колаборантку відправили до в'язниці

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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