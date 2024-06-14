В Берлине приняли решение о восстановлении Мариуполя — Андрющенко сообщил подробности

На конференции в Берлине были подписаны документы о предстоящем восстановлении Мариуполя. Советник городского головы города Петр Андрющенко рассказал, что уже есть конкретные планы и проекты по обновлению Мариуполя после его деоккупации.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 14 июня.

Как планируют отстраивать Мариуполь после деоккупации

Андрющенко рассказал, что уже существует проект и планы по восстановлению Мариуполя после деоккупации. Соответствующие документы были подписаны на конференции в Берлине.

"У нас есть отдельный проект и план, что нам делать после деоккупации Мариуполя. На Берлинской конференции мы представили свой опыт и подписали дополнительные документы по будущему Мариуполю и поддержку мариупольцев, как гуманитарной помощью, так и в помощи с жильем", — отметил заместитель городского головы Мариуполя.

По его словам, это будет фактически новое восстановление города после деоккупации с изменением всего: экономической составляющей, гурбанистического развития. За 10-20 лет в Мариуполе планируется снова достичь полумиллиона населения. Это будет молодой модерновый не европейский город с современными архитектурой, производством и экономикой.

"Это Мариуполь будущего. В городе планируют строить новую белую металлургию. Поэтому "Комбината Ильича" и "Азовстали", которых мы знаем, уже не будет. Это будет современное металлургическое производство, которое должно остаться и будет большая составляющая среднего бизнеса также", — заявил чиновник.

Также по его словам, планируют сделать из Мариуполя "большой военный городок, потому что "никуда наш сосед не денется".

Мы писали, что русские захватчики активно уничтожают исторический центр захваченного ими Мариуполя с целью постройки там собственных коттеджных городков. Под угрозой оказались части Приморского и Центрального районов.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе процветает вандализм . Горожане жалуются на уничтоженные парки и детские площадки.