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Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

01 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

31 липня 2024
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23:29 Нардеп пояснив, чому в сесійній залі парламенту працюють кондиціонери

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22:55 Вітренко пояснив, чому нові аварії у київському метро неминучі

Text

21:51 У Києві збільшили компенсацію за генератори — Бахматов пояснив важливі нюанси

Text

20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

Text

18:40 Сазонов пояснив наслідки пітримки українцями ухилянтів від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:05 Смерть полоненого "азовця" в СІЗО Росії та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий психолог Андрій Козінчук, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, соціолог Андрій Єременко та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть ймовірне прибуття перших бойових літаків F-16 в Україну та можлива присутність представників Росії на наступному саміті миру.

Окрім того, гості ефіру обговорять, що думає президент Володимир Зеленський про рефендум щодо територіальної цілісності. Крім того, експерти торкнуться теми масових боргів українців за комунальні послуги.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, що вперше про прибуття винищувачів F-16 до України повідомило американське видання Bloomberg у середу, 31 липня. Своєю чергою британський The Telegraph додав, що Україна навіть встигла використати ці літаки для свого захисту. Зокрема, журналісти натякнули, що, ймовірно, збити рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня допомогли F-16.

Додамо, що голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу.

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08:03 Розклад змагань Олімпійських ігор-2024 — за які медалі спортсмени боротимуться сьогодні

08:02 Запорізька область знову під ворожим вогнем — наслідки обстрілів за добу

08:00 В одній з країн ЄС збільшили допомогу біженцям з 1 серпня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:51 Олімпіада-2024, день шостий — розклад українців — чотири шанси на медалі

07:49 На території Румунії виявили нові уламки російського безпілотника

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20:07 Вітренко назвав причину затоплення тунелів метро у Києві і вказав на винних

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18:03 Борги за комуналку стрімко зросли — експерт назвав суму, яку винні українці

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14:53 Нардеп заявив, що в одній області України зафіксували порушення у відключеннях світла — яка причина