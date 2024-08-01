Перші F-16 в Україні та масові борги за комунальні послуги — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали військовий психолог Андрій Козінчук, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, політичний аналітик Вʼячеслав Потапенко, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, соціолог Андрій Єременко та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

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Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть ймовірне прибуття перших бойових літаків F-16 в Україну та можлива присутність представників Росії на наступному саміті миру.

Окрім того, гості ефіру обговорять, що думає президент Володимир Зеленський про рефендум щодо територіальної цілісності. Крім того, експерти торкнуться теми масових боргів українців за комунальні послуги.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.



Нагадаємо, що вперше про прибуття винищувачів F-16 до України повідомило американське видання Bloomberg у середу, 31 липня. Своєю чергою британський The Telegraph додав, що Україна навіть встигла використати ці літаки для свого захисту. Зокрема, журналісти натякнули, що, ймовірно, збити рекордну кількість "шахедів" під час чергової російської атаки в ніч проти 31 липня допомогли F-16.

Додамо, що голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу.