Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев, политический аналитик Вячеслав Потапенко, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак, Андрей Еременко и заместитель Министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам в 2016-2019 годах Георгий Тука.

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Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будет вероятное прибытие первых боевых самолетов F-16 в Украину и возможное присутствие представителей России на следующем саммите мира.

Кроме того, гости эфира обсудят, что думает президент Владимир Зеленский о рефендуме о территориальной целостности. Кроме того, эксперты затронут тему массовых долгов украинцев за коммунальные услуги.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.



Напомним, что впервые о прибытии истребителей F-16 в Украину сообщило американское издание Bloomberg в среду, 31 июля. В свою очередь британский The Telegraph добавил, что Украина даже успела использовать эти самолеты для своей защиты . В частности, журналисты намекнули, что, вероятно, сбить рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля помогли F-16.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил получение Украиной первой партии истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада.