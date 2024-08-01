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Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
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23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

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22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

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21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

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20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

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18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

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18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

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16:07Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

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14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
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23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Text

18:40 Сазонов объяснил последствия поддержки украинцами уклонистов от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:05 Смерть пленного "азовца" в СИЗО России и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

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18:03 Долги за коммуналку стремительно выросли — эксперт назвал сумму, которую должны украинцы

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16:07 Военный Сазонов спрогнозировал, когда возможны переговоры с Россией

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14:53 Нардеп заявил, что в одной области Украины зафиксировали нарушения отключения света – в чем причина

Гостями эфира Ранок.LIVE стали военный психолог Андрей Козинчук, Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев, политический аналитик Вячеслав Потапенко, кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ежак, Андрей Еременко и заместитель Министра по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам в 2016-2019 годах Георгий Тука.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будет вероятное прибытие первых боевых самолетов F-16 в Украину и возможное присутствие представителей России на следующем саммите мира.

Кроме того, гости эфира обсудят, что думает президент Владимир Зеленский о рефендуме о территориальной целостности. Кроме того, эксперты затронут тему массовых долгов украинцев за коммунальные услуги.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, что впервые о прибытии истребителей F-16 в Украину сообщило американское издание Bloomberg в среду, 31 июля. В свою очередь британский The Telegraph добавил, что Украина даже успела использовать эти самолеты для своей защиты . В частности, журналисты намекнули, что, вероятно, сбить рекордное количество "шахедов" во время очередной российской атаки в ночь на 31 июля помогли F-16.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил получение Украиной первой партии истребителей F-16 в рамках оборонной помощи со стороны Запада.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:39 В Сумской области "свидетель Иеговы" письменно отказался от мобилизации — какое решение принял суд

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