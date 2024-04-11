Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість ефіру студії Вечір.LIVE — генерал-майор запасу СБУ та замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун. Тема ефіру — перші деталі нового закону про мобілізацію.

Подивитися ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Віктором Ягуном

Питання для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:

прийнятий у другому читанні законопроєкт про мобілізацію;

питання демобілізації;

призов жінок;

мобілізація транспорту;

масовані удари по українській енергетиці.



Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.

Також ми писали про те, як вплине документ на перебіг війни.