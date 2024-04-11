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Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

11 квітня 2024 р. 19:55

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19:55Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

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19:45Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

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19:35 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

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18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

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19:55 Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

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19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

Text

19:35 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

Text

19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

Text

18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

Text

17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

Text

13:35 У ПС розповіли деталі масованого обстрілу України — де були найболючіші удари

Text

13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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12:04 Військовий пояснив, чому Україні потрібна термінова мобілізація

Черговий гість ефіру студії Вечір.LIVE — генерал-майор запасу СБУ та замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун. Тема ефіру — перші деталі нового закону про мобілізацію.

Подивитися ефір можна о 20:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Віктором Ягуном

Питання для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою: 

  • прийнятий у другому читанні законопроєкт про мобілізацію;
  • питання демобілізації;
  • призов жінок;
  • мобілізація транспорту;
  • масовані удари по українській енергетиці.
     

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому. 

Також ми писали про те, як вплине документ на перебіг війни.

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20:00 Зеленський обговорив підготовку Глобального саміту миру з президентом Угорщини

19:47 Президент Литви пояснив, чому його країна не може передати Україні ЗРК Patriot

19:32 Черги на кордоні України — на яких КПП доведеться затриматися ввечері

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:45 Закон про мобілізацію — Зеленський відреагував на посилення контролю над ухилянтами

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19:35 Кулеба розлютився через скорочення допомоги від ЄС — Руслан Осипенко в ефірі Новини.LIVE

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19:16 Зеленський повідомив, коли буде представлена карта закінчення війни

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18:55 Наслідки нічної атаки РФ та ухвалення закону про мобілізацію — головні новини 11 квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:18 Зеленський заявив, що Україна почала роботу над створенням ППО типу Patriot

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17:34 У Литві розпочалася пресконференція Зеленського на саміті трьох морів — пряма трансляція

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13:05 Чмут розповів, які проблеми має вирішити закон про мобілізацію

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