Перші деталі нового закону про мобілізацію — Віктор Ягун в ефірі Новини.LIVE

Черговий гість ефіру студії Вечір.LIVE — генерал-майор запасу СБУ та замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун. Тема ефіру — перші деталі нового закону про мобілізацію.
Подивитися ефір можна о 20:00 за посиланням.
Ефір Вечір.LIVE з Віктором Ягуном
Питання для дискусії з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- прийнятий у другому читанні законопроєкт про мобілізацію;
- питання демобілізації;
- призов жінок;
- мобілізація транспорту;
- масовані удари по українській енергетиці.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому.
Також ми писали про те, як вплине документ на перебіг війни.