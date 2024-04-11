Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Очередной гость эфира студии Вечер.LIVE — генерал-майор запаса СБУ и замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. Тема эфира — первые детали нового закона о мобилизации.
Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.
Эфир Вечір.LIVE с Виктором Ягуном
Вопросы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:
- принятый во втором чтении законопроект о мобилизации;
- вопросы демобилизации;
- призыв женщин;
- мобилизация транспорта;
- массированные удары по украинской энергетике
Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.
Также мы писали о том, как повлияет документ на ход войны.