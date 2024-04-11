Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Очередной гость эфира студии Вечер.LIVE — генерал-майор запаса СБУ и замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. Тема эфира — первые детали нового закона о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Виктором Ягуном

Вопросы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

принятый во втором чтении законопроект о мобилизации;

вопросы демобилизации;

призыв женщин;

мобилизация транспорта;

массированные удары по украинской энергетике

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

Также мы писали о том, как повлияет документ на ход войны.