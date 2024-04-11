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Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

11 апреля 2024 г. 19:55

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19:55Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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19:35 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

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19:55 Первые детали нового закона о мобилизации — Виктор Ягун в эфире Новини.LIVE

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19:45 Закон о мобилизации — Зеленский отреагировал на усиление контроля над уклонистами

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19:35 Кулеба рассердился из-за сокращения помощи от ЕС — Руслан Осипенко в эфире Новини.LIVE

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19:16 Зеленский сообщил, когда будет представлена карта окончания войны

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18:55 Последствия ночной атаки РФ и принятие закона о мобилизации — главные новости 11 апреля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

Text

17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

Text

13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

Text

13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация

Очередной гость эфира студии Вечер.LIVE — генерал-майор запаса СБУ и замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун. Тема эфира — первые детали нового закона о мобилизации.

Посмотреть эфир можно в 20:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Виктором Ягуном

Вопросы для дискуссии с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • принятый во втором чтении законопроект о мобилизации;
  • вопросы демобилизации;
  • призыв женщин;
  • мобилизация транспорта;
  • массированные удары по украинской энергетике

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

Также мы писали о том, как повлияет документ на ход войны.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:18 Зеленский заявил, что Украина начала работу над созданием ПВО типа Patriot

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17:34 В Литве началась пресс-конференция Зеленского на саммите трех морей — прямая трансляция

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13:35 В ПС рассказали детали массированного обстрела Украины — где были самые болезненные удары

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13:05 Чмут рассказал, какие проблемы должен решить закон о мобилизации

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12:04 Военный объяснил, почему Украине нужна срочная мобилизация