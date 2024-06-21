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Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

21 червня 2024 р. 17:50

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17:50Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

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14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

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10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

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08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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22:39 Рохов розповів, що впливає на роботу місцевих органів влади

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федієнко пояснив, як хочуть змінити закон про мобілізацію

Text

14:04 Економічне бронювання не має бути відкупом від мобілізації, — Аліксійчук

Text

11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

Text

10:52 Путін в КНДР — дипломат Левченко заявив про перший візит двійника диктатора за кордон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

Text

00:11 Камельчук розповів, чи ефективно використовуються міські бюджети під час війни

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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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Армія Росії застосувала на фронту нову керовану авіабомбу, а в НАТО готуються до військової місії в Україні. Тим часом нардеп Микола Тищенко потрапив у скандал через напад на колишнього бійця спецпідрозділу KRAKEN.

Про все це й не тільки о 17:50 в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості ефіру:

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • експерт-міжнародник та екснардеп Євген Добряк;
  • ексміністр з питань ТОТ (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;
  • авіаексперт Анатолій Храпчинський;
  • кінорежисер, продюсер, перший український режисер-лауреат премії "Еммі" та заслужений діяч мистецтв України Володимир Мула;
  • співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Корея Андрій Ніколаєнко;
  • член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ганна Скороход.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, на яких нардеп Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, ТЦК, "штурмують" кол-центри у Дніпрі. 

Водночас російський президент Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України, назвавши це "дуже великою помилкою".

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18:46 У Ростові повідомляють про пожежу на складі боєприпасів — місто накрив дим

18:27 Євро 2024 — німецьке телебачення потрапило в скандал через мапу України

18:25 Українці зможуть надрукувати військово-обліковий документ з QR-кодом — коли це стане можливими

18:20 Поблизу Одещини зафіксували смертельних комарів — як себе застерегти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:11 Зеленський привітав збірну України з перемогою над Словаччиною

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11:15 Дипломат Левченко повідомив, як трап літака допоміг відрізнити двійника від Путіна в КНДР

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:43 Сазонов пояснив, кого не треба бронювати для швидкого закінчення війни

Text

08:00 Напад на ексбійця Кракену, військова поліція та бронювання — ефір Ранок.LIVE

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23:04 День звільнення рабів у США та зустріч Байдена та Столтенберга — ефір Вечір.LIVE

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