Перше застосування нових КАБів РФ, НАТО в Україні та скандал з Тищенком — ефір Вечір.LIVE

Армія Росії застосувала на фронту нову керовану авіабомбу, а в НАТО готуються до військової місії в Україні. Тим часом нардеп Микола Тищенко потрапив у скандал через напад на колишнього бійця спецпідрозділу KRAKEN.

Про все це й не тільки о 17:50 в ефірі Вечір.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

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Гості сьогоднішнього ефіру:

експерт-міжнародник та екснардеп Євген Добряк;

ексміністр з питань ТОТ (2016-2019 рр.) Вадим Черниш;

авіаексперт Анатолій Храпчинський;

кінорежисер, продюсер, перший український режисер-лауреат премії "Еммі" та заслужений діяч мистецтв України Володимир Мула;

співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Корея Андрій Ніколаєнко;

член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Ганна Скороход.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилися відео, на яких нардеп Микола Тищенко разом із чоловіками у військовій формі, ймовірно, ТЦК, "штурмують" кол-центри у Дніпрі.

Водночас російський президент Володимир Путін пригрозив Південній Кореї щодо можливих поставок летальної зброї для України, назвавши це "дуже великою помилкою".