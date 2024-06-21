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Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

21 июня 2024 г. 17:50

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17:50Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

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14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

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11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

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10:52 Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

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10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

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08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

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00:11 Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

20 июня 2024
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23:04 День освобождения рабов в США и встреча Байдена и Столтенберга — эфир Вечір.LIVE

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22:39 Рохов рассказал, что влияет на работу местных органов власти

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 Нардеп Федиенко объяснил, как хотят изменить закон о мобилизации

Text

14:04 Экономическое бронирование не должно быть откупом от мобилизации, — Аликсийчук

Text

11:15 Дипломат Левченко сообщил, как трап самолета помог отличить двойника от Путина в КНДР

Text

10:52 Путин в КНДР — дипломат Левченко заявил о первом визите двойника диктатора за границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:43 Сазонов объяснил, кого не нужно бронировать для скорейшего окончания войны

Text

08:00 Нападение на экс-бойца Кракена, военная полиция и бронирование — эфир Ранок.LIVE

Text

00:11 Камельчук рассказал, эффективно ли используются городские бюджеты во время войны

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Армия России применила на фронте новую управляемую авиабомбу, а в НАТО готовятся к военной миссии в Украине. Тем временем нардеп Николай Тищенко попал в скандал из-за нападения на бывшего бойца спецподразделения KRAKEN.

Обо всем этом и не только в 17:50 в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

Гости сегодняшнего эфира:

  • эксперт-международник и экс-нардеп Евгений Добряк;
  • экс-министр по вопросам ВТО (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;
  • авиаэксперт Анатолий Храпчинский;
  • кинорежиссер, продюсер, первый украинский режиссер-лауреат премии "Эмми" и заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мула;
  • сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Корея Андрей Николаенко;
  • член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых нардеп Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, ТЦК, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

В то же время российский президент Владимир Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины, назвав это "очень большой ошибкой".

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18:11 Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Словакией

17:59 Документы для отсрочки — нужно ли нотариально заверять копии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:58 Удостоверение для вручения повесток — новые требования Кабмина

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