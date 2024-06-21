Первое применение новых КАБов РФ, НАТО в Украине и скандал с Тищенко — эфир Вечір.LIVE

Армия России применила на фронте новую управляемую авиабомбу, а в НАТО готовятся к военной миссии в Украине. Тем временем нардеп Николай Тищенко попал в скандал из-за нападения на бывшего бойца спецподразделения KRAKEN.

Обо всем этом и не только в 17:50 в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости эфира:

Гости сегодняшнего эфира:

эксперт-международник и экс-нардеп Евгений Добряк;

экс-министр по вопросам ВТО (2016-2019 гг.) Вадим Черныш;

авиаэксперт Анатолий Храпчинский;

кинорежиссер, продюсер, первый украинский режиссер-лауреат премии "Эмми" и заслуженный деятель искусств Украины Владимир Мула;

сопредседатель группы по межпарламентским связям с Республикой Корея Андрей Николаенко;

член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход.

Напомним, ранее в сети появились видео, на которых нардеп Николай Тищенко вместе с мужчинами в военной форме, вероятно, ТЦК, "штурмуют" колл-центры в Днепре.

В то же время российский президент Владимир Путин пригрозил Южной Корее по поводу возможных поставок летального оружия для Украины, назвав это "очень большой ошибкой".