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Переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році — ефір Новини.LIVE

06 лютого 2024 р. 19:05

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19:05Переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році — ефір Новини.LIVE

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19:05 Переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році — ефір Новини.LIVE

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17:45 "Дія" святкує чотири роки — чи користуються кияни застосунком і що думають про нього

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17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

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16:00 Скільки кораблів Чорноморського флоту РФ "пішли на дно" — у ВМС назвали цифру

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15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

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14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

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13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

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12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

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11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав

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Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став дипломат, Надзвичайний та Повноважний посол, колишній посланець України у Великій Британії Володимир Хандогій. Він розповість про переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році.

Прямий ефір дивіться о 19:00 на YouTube-каналі.

Прямий ефір

Володимир Хандогій разом із ведучою Юлією Литвиненко поговорять про відносини України зі США, Великобританією та Євросоюзом. Також обговорили можливості прискорення членства України у ЄС, допомоги Заходу, вибори у США.

Крім того, сторони обговорять низку інших цікавих та важливих тем.

Нагадаємо, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неіжпапа заявив, що Україна змогла б швидше виграти війну, якби мала можливість атакувати російські цілі із західної зброї. Віцеадмірал зробив акцент саме на зброї, яку виробляє Великобританія.

Крім того, президент РФ Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів щодо припинення війни в Україні. У свою чергу, американські чиновники налаштовані скептично з цього приводу і не бачать ознак бажання переговорів з боку РФ.

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18:46 Латвія запровадила обов'язкову військову службу через агресію Росії

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18:45 Висадка російського десанту на Одещині неможлива, — Братчук

18:39 У МАГАТЕ заявили, що на ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:29 Кабмін призначив нового заступника голови Київської ОДА

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18:18 Українські захисники показали кадри влучання у ворожий танк

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17:45 "Дія" святкує чотири роки — чи користуються кияни застосунком і що думають про нього

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:00 Ігнат пояснив, чому атаки РФ відбуваються здебільшого вночі

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13:00 У ВМС розповіли, яка доля чекає на Кримський міст у 2024-му

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12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

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11:00 Подоляк прокоментував кадрові зміни в Україні й пояснив, чому президент довго мовчав