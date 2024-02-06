Переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році — ефір Новини.LIVE

Гостем вечірньої студії Новини.LIVE став дипломат, Надзвичайний та Повноважний посол, колишній посланець України у Великій Британії Володимир Хандогій. Він розповість про переговори України з Росією і чи варто очікувати на перемир'я у 2024 році.

Прямий ефір дивіться о 19:00 на YouTube-каналі.

Прямий ефір

Володимир Хандогій разом із ведучою Юлією Литвиненко поговорять про відносини України зі США, Великобританією та Євросоюзом. Також обговорили можливості прискорення членства України у ЄС, допомоги Заходу, вибори у США.

Крім того, сторони обговорять низку інших цікавих та важливих тем.

Нагадаємо, командувач Військово-морськими силами ЗСУ Олексій Неіжпапа заявив, що Україна змогла б швидше виграти війну, якби мала можливість атакувати російські цілі із західної зброї. Віцеадмірал зробив акцент саме на зброї, яку виробляє Великобританія.

Крім того, президент РФ Володимир Путін досліджує готовність США до переговорів щодо припинення війни в Україні. У свою чергу, американські чиновники налаштовані скептично з цього приводу і не бачать ознак бажання переговорів з боку РФ.