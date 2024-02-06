Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Гостем вечерней студии Новини.LIVE стал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший посланник Украины в Великобритании Владимир Хандогий. Он расскажет о переговорах Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году.

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Владимир Хандогий вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят об отношениях Украины с США, Великобританией и Евросоюзом. Также обсудили возможности ускорения членства Украины в ЕС, помощи Запада, выборах в США.

Кроме того, стороны обсудят ряд других интересных и важных тем.

Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы быстрее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин исследует готовность США к переговорам о прекращении войны в Украине. В свою очередь американские чиновники настроены скептически на этот счет и не видят признаков желания переговоров со стороны РФ.