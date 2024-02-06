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Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

6 февраля 2024 г. 19:05

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

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19:05Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

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18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

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17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

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17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

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15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

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14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

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13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

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12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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19:15 Кадровые изменения затронут не только армию, но и правительство — политолог

Text

19:05 Переговоры Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году — эфир Новини.LIVE

Text

18:35 Военный рассказал, как скандал с Маркусом повлиял на боеспособность 47 ОМБр

Text

17:45 "Дія" празднует четыре года — пользуются ли киевляне приложением и что думают о нем

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:00 Сколько кораблей Черноморского флота РФ "ушли ко дну" — в ВМС назвали цифру

Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

14:00 Игнат объяснил, почему атаки РФ происходят в основном ночью

Text

13:00 В ВМС рассказали, какая судьба ждет Крымский мост в 2024-м

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

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Гостем вечерней студии Новини.LIVE стал дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, бывший посланник Украины в Великобритании Владимир Хандогий. Он расскажет о переговорах Украины с Россией и стоит ли ожидать перемирия в 2024 году.

Прямой эфир смотрите в 19:00 на YouTube-канале.

Прямой эфир 

Владимир Хандогий вместе с ведущей Юлией Литвиненко поговорят об отношениях Украины с США, Великобританией и Евросоюзом. Также обсудили возможности ускорения членства Украины в ЕС, помощи Запада, выборах в США.

Кроме того, стороны обсудят ряд других интересных и важных тем.

Напомним, командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина смогла бы быстрее выиграть войну, если бы имела возможность атаковать российские цели из западного оружия. Вице-адмирал сделал акцент именно на оружии, производимом Великобританией.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин исследует готовность США к переговорам о прекращении войны в Украине. В свою очередь американские чиновники настроены скептически на этот счет и не видят признаков желания переговоров со стороны РФ.

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19:12 В Украине создадут новый род войск — Зеленский подписал указ

18:53 ГБР разоблачило полицейского, который незаконно переправлял уклонистов через границу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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