Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати arrow

Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

31 січня 2024 р. 12:30

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Text

12:30 Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

Text

11:57 Уряд не врахував зауваження комітету — Демченко висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

11:30 Не треба розгойдувати човен — Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Text

10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:54 Робота триває — Тищенко про викриття ботоферм у Києві та співпрацю з ТЦК

Text
Новина з відео

08:23 E-повістка, мобілізація у 25 та скасування бронювання — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2024
Text

20:19Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

Text

19:18Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

Text

12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Text

12:30 Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

Text

11:57 Уряд не врахував зауваження комітету — Демченко висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

11:30 Не треба розгойдувати човен — Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Text

10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:54 Робота триває — Тищенко про викриття ботоферм у Києві та співпрацю з ТЦК

Text
Новина з відео

08:23 E-повістка, мобілізація у 25 та скасування бронювання — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2024
Text

20:19 Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

Text

19:18 Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти

Популярні відео

Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

У ДПСУ попередили про активізацію російських ДРГ у трьох областях

29 січня 2024 р. 18:50
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42
Text

Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

26 січня 2024 р. 10:48
Text

На кого найбільше впливають санкції проти Росії, — Юлія Латиніна

25 січня 2024 р. 15:56

Країни Європейського Союзу погодили рішення передати частину від заморожених активів РФ на допомогу Україні. Про який відсоток йдеться — розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Україні передадуть частину заморожених активів РФ

За словами Андрія Новака, поки йдеться про відсотки, які РФ заробляє на своїх активах. 

"Тобто вони заробляють відсотки і зараз вилучають ці відсотки, на чому Росія заробляє. Не самі активи, а тільки відсоток", — сказав Новак. 

Він підкреслив, що навіть такий процес — це вже позитивний знак. А загалом, він має пройти такі етапи:

  • Арешт російських активів. 
  • Конфіскація активів у власників. 
  • Передача активів третій стороні, в даному випадку Україні. 

"І всі ці три етапи треба юридично, процесуально, процедурно пройти один за одним. Їх не можна перескочити. Зараз відбувся в досить великому обсязі лише перший етап — арешт. Це дійсно досить масово відбулось", — додав Андрій Новак і висловив сподівання, що конфісковані відсотки від активів можна буде побачити на рахунку України вже до середини чи до кінця поточного року. 

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:45 Японія допоможе у відновленні Одеси — як саме

13:40 У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина

13:40 Що буде з цінами на валюту у лютому — прогноз експерта

Новина з відео

13:37 Технології не замінять людей — Прокопенко розповів про важливість навчених військових

13:21 Ексголова Верховного суду Князєв вийде на свободу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Військовослужбовці ЗСУ патрулюватимуть вулиці Львівщини інакше — що відомо

13:18 Шахтар витратить ще 15 мільйонів євро на чергового новачка

13:15 Продавали неякісне пальне з націнкою — на Одещині затримали горе-бізнесменів

13:13 Чи чекати різких змін курсу долара та цін у 2024 році — відповідь НБУ

12:58 Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

13:45 Японія допоможе у відновленні Одеси — як саме

13:40 У передмісті Харкова пролунав вибух — яка причина

13:40 Що буде з цінами на валюту у лютому — прогноз експерта

Новина з відео

13:37 Технології не замінять людей — Прокопенко розповів про важливість навчених військових

13:21 Ексголова Верховного суду Князєв вийде на свободу — яка причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:18 Військовослужбовці ЗСУ патрулюватимуть вулиці Львівщини інакше — що відомо

13:18 Шахтар витратить ще 15 мільйонів євро на чергового новачка

13:15 Продавали неякісне пальне з націнкою — на Одещині затримали горе-бізнесменів

13:13 Чи чекати різких змін курсу долара та цін у 2024 році — відповідь НБУ

12:58 Заступниця держсекретаря США Нуланд прибула до Києва

Новина з відео

07:40 Як підняти економіку України — поради одеситів

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів наприкінці січня

06:30 ППО, танки і артилерія — яку зброю Греція може передати Україні

30 січня 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці січня

29 січня 2024
Новина з відео

18:30 Понад 400 пухнастиків на піклуванні — як працює одеський притулок для тварин під час війни

Ексклюзив

06:18 Напад Путіна на НАТО та мобілізація депутатів: інтерв'ю Чернєва

Новина з фото

05:42 Ціни в Україні у 2024 році. На скільки в магазинах здорожчали мука, каші та цукор

Новина з фото

04:10 Ціни на оренду в Україні — як в Івано-Франківську змінились ціни на житло у січні

28 січня 2024
Новина з відео

17:30 Фінансові труднощі — скільки грошей витрачають одесити на оплату комунальних послуг

06:53 Політична, військова та релігійна дипломатія: у Вашингтоні відбудеться Український тиждень

Text

12:50 Далі буде тільки гірше — адвокат пояснив, що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Text

12:30 Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

Text

11:57 Уряд не врахував зауваження комітету — Демченко висловився щодо законопроєкту про мобілізацію

Text

11:30 Не треба розгойдувати човен — Тищенко прокоментував можливе звільнення Залужного

Text

10:22 Зростання тарифів на електрику та нові деталі авіатрощі ІЛ-76 — останні новини 30 січня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

09:54 Робота триває — Тищенко про викриття ботоферм у Києві та співпрацю з ТЦК

Text
Новина з відео

08:23 E-повістка, мобілізація у 25 та скасування бронювання — ефір Ранок.LIVE

30 січня 2024
Text

20:19 Візит Сійярто в Україну та чи схвалить ЄС передачу активів РФ Україні — ефір Новини.LIVE

Text

19:18 Як може закінчитися війна в Україні та напад Росії на НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

18:33 Яка їжа впливає на якість сну — Комаровський назвав продукти, які краще не їсти