Передавання активів РФ — про яку суму йдеться і коли Україна зможе її отримати

Країни Європейського Союзу погодили рішення передати частину від заморожених активів РФ на допомогу Україні. Про який відсоток йдеться — розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак ведучим Віталію Прудиусу та Діні Бернацькій в ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Україні передадуть частину заморожених активів РФ

За словами Андрія Новака, поки йдеться про відсотки, які РФ заробляє на своїх активах.

"Тобто вони заробляють відсотки і зараз вилучають ці відсотки, на чому Росія заробляє. Не самі активи, а тільки відсоток", — сказав Новак.

Він підкреслив, що навіть такий процес — це вже позитивний знак. А загалом, він має пройти такі етапи:

Арешт російських активів.

Конфіскація активів у власників.

Передача активів третій стороні, в даному випадку Україні.

"І всі ці три етапи треба юридично, процесуально, процедурно пройти один за одним. Їх не можна перескочити. Зараз відбувся в досить великому обсязі лише перший етап — арешт. Це дійсно досить масово відбулось", — додав Андрій Новак і висловив сподівання, що конфісковані відсотки від активів можна буде побачити на рахунку України вже до середини чи до кінця поточного року.

Нагадаємо, раніше видання Reuters писало, що Європейський Союз навряд чи конфіскує активи російського центрального банку, заморожені в Європі, попри плани G7 обговорити законність такого кроку на зустрічі в лютому.