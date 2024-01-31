Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Страны Европейского Союза согласовали решение передать часть от замороженных активов РФ в помощь Украине. О каком проценте идет речь — рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украине передадут часть замороженных активов РФ

По словам Андрея Новака, пока речь идет о процентах, которые РФ зарабатывает на своих активах.

"То есть они зарабатывают проценты и сейчас изымают эти проценты, на чем Россия зарабатывает. Не сами активы, а только процент", — сказал Новак.

Он подчеркнул, что даже такой процесс — это уже положительный знак. В целом, он должен пройти следующие этапы:

Арест российских активов.

Конфискация активов у собственников.

Передача активов третьей стороне, в данном случае Украине.

"И все эти три этапа нужно юридически, процессуально, процедурно пройти один за другим. Их нельзя перепрыгнуть. Сейчас состоялся в достаточно большом объеме только первый этап — арест. Это действительно достаточно массово произошло", — добавил Андрей Новак и выразил надежду, что конфискованные проценты от активов можно будет увидеть на счете Украины уже к середине или к концу текущего года.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, невзирая на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.