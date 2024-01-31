Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить arrow

Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

31 января 2024 г. 12:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Text

11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

Text

11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Text

10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Text
Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
Text

20:19Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

Text

19:18Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Text

11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

Text

11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Text

10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Text
Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
Text

20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

Text

19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть

Популярні відео

Text

Украина строит мощную линию обороны по всему фронту — Чернев назвал цель

26 января 2024 г. 15:39
Text

В ГНСУ предупредили об активизации российских ДРГ в трех областях

29 января 2024 г. 18:50
Text

Затопленное метро — как проходят ремонтные работы и когда открытие синей ветви

26 января 2024 г. 12:42
Text

Успешные спецоперации СБУ в РФ. Какая следующая цель – рассказал Ягун в интервью

26 января 2024 г. 10:48
Text

На кого больше всего по итогу влияют санкции против России, — Юлия Латынина

25 января 2024 г. 15:56

Страны Европейского Союза согласовали решение передать часть от замороженных активов РФ в помощь Украине. О каком проценте идет речь — рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак ведущим Виталию Прудиусу и Дине Бернацкой в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Украине передадут часть замороженных активов РФ

По словам Андрея Новака, пока речь идет о процентах, которые РФ зарабатывает на своих активах.

"То есть они зарабатывают проценты и сейчас изымают эти проценты, на чем Россия зарабатывает. Не сами активы, а только процент", — сказал Новак.

Он подчеркнул, что даже такой процесс — это уже положительный знак. В целом, он должен пройти следующие этапы:

  • Арест российских активов.
  • Конфискация активов у собственников.
  • Передача активов третьей стороне, в данном случае Украине.

"И все эти три этапа нужно юридически, процессуально, процедурно пройти один за другим. Их нельзя перепрыгнуть. Сейчас состоялся в достаточно большом объеме только первый этап — арест. Это действительно достаточно массово произошло", — добавил Андрей Новак и выразил надежду, что конфискованные проценты от активов можно будет увидеть на счете Украины уже к середине или к концу текущего года.

Напомним, ранее издание Reuters писало, что Европейский Союз вряд ли конфискует активы российского центрального банка, замороженные в Европе, невзирая на планы G7 обсудить законность такого шага на встрече в феврале.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

12:58 Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Новость с видео

12:52 Передавал данные о ВСУ для ФСБ — на Харьковщине экс-полицейский получил высшую меру наказания

Новость с фото

12:51 Генеральные инспекторы США провели встречу с Умеровым — что обсуждали

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

12:45 Тысячи жителей Одессы остались до вечера без водоснабжения

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

12:26 Пытался попасть в Румынию — на Закарпатье задержали уклониста с фальшивыми документами

Новость с фото

12:25 Роль женщин для достижения мира — репортаж с форума от Новини.LIVE

12:25 Динамо изменит состав — кого продаст киевский клуб

12:20 В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами после зимы

12:58 Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла в Киев

Новость с видео

12:52 Передавал данные о ВСУ для ФСБ — на Харьковщине экс-полицейский получил высшую меру наказания

Новость с фото

12:51 Генеральные инспекторы США провели встречу с Умеровым — что обсуждали

12:45 Тысячи жителей Одессы остались до вечера без водоснабжения

12:26 Пытался попасть в Румынию — на Закарпатье задержали уклониста с фальшивыми документами

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

12:25 Роль женщин для достижения мира — репортаж с форума от Новини.LIVE

12:25 Динамо изменит состав — кого продаст киевский клуб

12:20 В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами после зимы

Новость с видео

12:15 Скандалы с ТЦК в маршрутке — одессит отказался предоставлять документы для проверки

12:12 По новому законопроекту о мобилизации в Украине смогут изымать транспорт в пользу ВСУ

Новость с видео

07:40 Как поднять экономику Украины — советы одесситов

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в конце января

06:30 ПВО, танки и артиллерия — какое оружие Греция может передать Украине

30 января 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать 1 кг меди в конце января

29 января 2024
Новость с видео

18:30 Более 400 пушистиков на попечении — как работает одесский приют для животных во время войны

Эксклюзив

06:18 Нападение Путина на НАТО и мобилизация депутатов: интервью Чернева

Новость с фото

05:42 Цены в Украине в 2024 году. На сколько в магазинах подорожали мука, каши и сахар

Новость с фото

04:10 Цены на аренду в Украине — как в Ивано-Франковске изменились цены на жилье в январе

28 января 2024
Новость с видео

17:30 Финансовые трудности — сколько денег тратят одесситы на оплату коммунальных услуг

06:53 Политическая, военная и религиозная дипломатия: в Вашингтоне пройдет Украинская неделя

Text

12:50 Дальше будет только хуже — адвокат объяснил, что не так с новым законопроектом о мобилизации

Text

12:30 Передача активов РФ — о какой сумме идет речь и когда Украина сможет ее получить

Text

11:57 Правительство не учло замечания комитета — Демченко высказался по законопроекту о мобилизации

Text

11:30 Не надо раскачивать лодку — Тищенко прокомментировал возможное увольнение Залужного

Text

10:22 Рост тарифов на электричество и новые детали авиатрощи ИЛ-76 — последние новости 30 января

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

09:54 Работа продолжается — Тищенко о разоблачении ботоферм в Киеве и сотрудничестве с ТЦК

Text
Новость с видео

08:23 Э-повестка, мобилизация в 25 и отмена бронирования — эфир Ранок.LIVE

30 января 2024
Text

20:19 Визит Сийярто в Украину и одобрит ли ЕС передачу активов РФ Украине — эфир Новини.LIVE

Text

19:18 Как может закончиться война в Украине и нападение России на НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

18:33 Какая еда влияет на качество сна — Комаровский назвал продукты, которые лучше не есть