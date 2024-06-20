Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про бронювання працівників підприємств, військову поліцію та мобілізацію. Дізнаємося подробиці візиту Путіна до Кім Чен Ина та результат — підписання документа про взаємодопомогу. А також обговоримо маневри російських резервів біля кордонів НАТО.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 20 червня, в ефірі Новини.LIVE будемо говорити про результати візиту Путіна до Кім Чен Ина та підписання ними документа про взаємну допомогу. Обговоримо, як себе нині поводиться Росія на кордонах з НАТО. Та щоденна актуальна зараз тема — бронювання, мобілізація та військова поліція.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Козінчук, військовий психолог;

Сергій Демченко, Член Комітету ВР з питань правової політики, Слуга Народу;

Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи чекати на повістки українцям, які оновили дані в "Резерв+".

Також у Міноборони пояснили, що у представників ТЦК не має повноважень затримувати громадян та доправляти військовозобов'язаних до військкомату.

Раніше ми повідомляли, що Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами.