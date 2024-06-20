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Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

20 червня 2024 р. 08:00

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
Text

23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

Text

21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

Text

21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

Text

19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

Text

18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:00 Кудряшов назвав найважчі місяці для України і війська

Text

12:45 Кудряшов пояснив необхідність зниження мобілізаційного віку і запровадження медпідготовки для юнаків

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10:52 Нардеп Ігор Фріс пояснив, які підприємства потребують економічного бронюування

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про бронювання працівників підприємств, військову поліцію та мобілізацію. Дізнаємося подробиці візиту Путіна до Кім Чен Ина та результат — підписання документа про взаємодопомогу. А також обговоримо маневри російських резервів біля кордонів НАТО. 

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні, 20 червня, в ефірі Новини.LIVE будемо говорити про результати візиту Путіна до Кім Чен Ина та підписання ними документа про взаємну допомогу. Обговоримо, як себе нині поводиться Росія на кордонах з НАТО. Та щоденна актуальна зараз тема — бронювання, мобілізація та військова поліція.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Козінчук, військовий психолог;
  • Сергій Демченко, Член Комітету ВР з питань правової політики, Слуга Народу;
  • Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи чекати на повістки українцям, які оновили дані в "Резерв+".

Також у Міноборони пояснили, що у представників ТЦК не має повноважень затримувати громадян та доправляти військовозобов'язаних до військкомату. 

Раніше ми повідомляли, що Путін і Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. 

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

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09:00 Коли треба подавати заяву на відстрочку від мобілізації — відповідь юриста

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08:32 Вночі Україну ворог атакував ракетами та "шахедами" — більшість цілей знищено

08:30 Наслідки відмови роботодавця вручати повістки — коментар Міноборони

07:58 В Міноборони пояснили юридичну силу електронного військового квитка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:53 В Укренерго повідомили про наслідки нічних ударів Росії по цивільній енергоінфраструктурі

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08:00 Обстріл об'єктів енергетики та результати домовленостей Путіна і Кім Чен Ина — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 У Франції відбулись масові протести проти ультраправих — головні новини тижня з Парижу

19 червня 2024
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23:36 Гончаренко висловив категоричну позицію щодо економічного бронювання

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21:57 У Києві зруйновано пішохідну частину шляхопроводу на Жилянській — що відомо

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21:27 Ексчлен уряду Польщі заявив, що Україна управляється мафіозним чином

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19:59 Час для проведення Саміту миру був обраний невдало — нардеп пояснив чому

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18:15 Коли чекати на демобілізацію та перезавантаження БЕБ — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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