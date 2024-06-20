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Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

20 июня 2024 г. 8:00

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08:00 Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

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21:27 Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

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18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

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12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

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10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

19 июня 2024
Text

23:36 Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

Text

21:57 В Киеве разрушена пешеходная часть путепровода на Жилянской — что известно

Text

21:27 Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

Text

19:59 Время для проведения Саммита мира было выбрано неудачно — нардеп объяснил почему

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18:15 Когда ждать демобилизацию и перезагрузка БЭБ — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Кудряшов назвал самые тяжелые месяцы для Украины и войска

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12:45 Кудряшов объяснил необходимость снижения мобилизационного возраста и медподготовки для юношей

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10:52 Нардеп Игорь Фрис объяснил, какие предприятия нуждаются в экономическом бронировании

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о бронировании работников предприятий, военной полиции и мобилизации. Узнаем подробности визита Путина в Ким Чен Ын и результат — подписание документа о взаимопомощи. Также обсудим маневры российских резервов у границ НАТО.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 20 июня, в эфире Новини.LIVE будем говорить о результатах визита Путина к Ким Чен Ыну и подписании ими документа о взаимной помощи. Обсудим, как себя сейчас ведет Россия на границах с НАТО. И ежедневная актуальная сейчас тема - бронирование, мобилизация и военная полиция.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Козинчук, военный психолог;
  • Сергей Демченко, член Комитета ВР по вопросам правовой политики, Слуга Народа;
  • Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, адвокат объяснил, ждать ли повесток украинцам, которые обновили данные в "Резерв+".

Также в Минобороны объяснили, что у представителей ТЦК нет полномочий задерживать граждан и доставлять военнообязанных в военкомат.

Ранее мы сообщали, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

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08:30 Последствия отказа работодателя вручать повестки — комментарий Минобороны

07:58 В Минобороны объяснили юридическую силу электронного военного билета

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:53 В Укрэнерго сообщили о последствиях ночных ударов России по гражданской энергоинфраструктуре

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08:00 Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

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07:51 Во Франции прошли массовые протесты против ультраправых — главные новости недели из Парижа

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23:36 Гончаренко высказал категоричную позицию по экономическому бронированию

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21:27 Эксчлен правительства Польши заявил, что Украина управляется мафиозным образом

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