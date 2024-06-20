Обстрел объектов энергетики и результаты договоренностей Путина и Ким Чен Ына — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о бронировании работников предприятий, военной полиции и мобилизации. Узнаем подробности визита Путина в Ким Чен Ын и результат — подписание документа о взаимопомощи. Также обсудим маневры российских резервов у границ НАТО.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня, 20 июня, в эфире Новини.LIVE будем говорить о результатах визита Путина к Ким Чен Ыну и подписании ими документа о взаимной помощи. Обсудим, как себя сейчас ведет Россия на границах с НАТО. И ежедневная актуальная сейчас тема - бронирование, мобилизация и военная полиция.

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Козинчук, военный психолог;

Сергей Демченко, член Комитета ВР по вопросам правовой политики, Слуга Народа;

Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Напомним, адвокат объяснил, ждать ли повесток украинцам, которые обновили данные в "Резерв+".

Также в Минобороны объяснили, что у представителей ТЦК нет полномочий задерживать граждан и доставлять военнообязанных в военкомат.

Ранее мы сообщали, что Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.