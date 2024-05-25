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Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

25 травня 2024 р. 00:04

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00:04 Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

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17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

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14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

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14:34 Українців може чекати літо без світла, — ефір Остаповець_LIVE

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13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

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12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

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12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

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00:04 Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

24 травня 2024
Text

23:39 Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

Text

23:32 Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

Text

21:10 Ексміністр соціальної політики Рева прокоментував ймовірну відсутність Байдена на Саміті миру

Text

17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

Text

14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:34 Українців може чекати літо без світла, — ефір Остаповець_LIVE

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13:54 Южаніна відповіла, чому в бюджеті України бракує 5 млрд дол

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12:43 Плетенчук заявив про успішну бойову роботу ЗСУ у Кринках

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12:00 Южаніна відповіла, кого потрібно бронювати від мобілізації

Англієць пройшов пішки від Будапешту до Ужгорода для того, щоб служити в лавах Збройних сил України. Тим часом у рідній країні британця вже 4 липня плануються дострокові парламентські вибори.

Про ці та інші цікаві події розповіла Спеціальна кореспондентка Мирослава Ульяніна в ефірі Вечір.LIVE наживо з Лондона.

Парламентські вибори у Великій Британії

Дострокові парламентські у Великій Британії відбудуться вже 4 липня. Шанси правлячої консервативної партії перемогти на них останнім часом значно знизилися через розкриття інформації про статки діючого прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

Тим часом прости британець пройшов пішки з Будапешта до Ужгорода, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ та боротися проти російських загарбників.

Тим часом король Чарльз ІІІ та королева Камілла відвідали щорічний фестиваль квітів Chelsea Flower Show.

Раніше ми розповідали, що стало відомо, як почувається Кейт Міддлтон під час лікування онкології. За інформацією інсайдерів, принцеса Уельська страждає від виснаження, нудоти та інших побічних наслідків лікування, але намагається цього не показувати своїм дітям та рідним.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс оголосив про відправку Україну нового пакету військової допомоги.

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00:33 Повітряна тривога "червоніє" областями — яка небезпека загрожує українцям

00:18 У Німеччині закликали не виплачувати допомогу одній категорії українців — про кого йдеться

00:08 Яким буде перший місяць літа — не зовсім літній прогноз від синоптиків

00:05 В Україні збільшать виробництво боєприпасів — Шмигаль розповів про нову постанову уряду

24 травня 2024

23:51 В Одесі сталася масова бійка між цивільними та чоловіками у військовій формі

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23:39 Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

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23:32 Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

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21:10 Ексміністр соціальної політики Рева прокоментував ймовірну відсутність Байдена на Саміті миру

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17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

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14:38 Чи стали українці донатити менше на ЗСУ — розповідь волонтерки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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