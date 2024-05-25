Парламентські вибори та знаменита виставка квітів — ефір Новини.LIVE з Великої Британії

Англієць пройшов пішки від Будапешту до Ужгорода для того, щоб служити в лавах Збройних сил України. Тим часом у рідній країні британця вже 4 липня плануються дострокові парламентські вибори.

Про ці та інші цікаві події розповіла Спеціальна кореспондентка Мирослава Ульяніна в ефірі Вечір.LIVE наживо з Лондона.

Парламентські вибори у Великій Британії

Дострокові парламентські у Великій Британії відбудуться вже 4 липня. Шанси правлячої консервативної партії перемогти на них останнім часом значно знизилися через розкриття інформації про статки діючого прем'єр-міністра країни Ріші Сунака.

Тим часом прости британець пройшов пішки з Будапешта до Ужгорода, щоб мобілізуватися до лав ЗСУ та боротися проти російських загарбників.

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