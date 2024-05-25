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Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

25 мая 2024 г. 0:04

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

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00:04 Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

24 мая 2024
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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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12:43 Плетенчук заявил об успешной боевой работе ВСУ в Крынках

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12:00 Южанина ответила, кого нужно бронировать от мобилизации

Англичанин прошел пешком от Будапешта до Ужгорода, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины. Между тем, в родной стране британца уже 4 июля планируются досрочные парламентские выборы.

Об этих и других интересных событиях рассказала Специальная корреспондентка Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE вживую из Лондона.

Парламентские выборы в Великобритании

Досрочные парламентские в Великобритании состоятся уже 4 июля. Шансы правящей консервативной партии победить на них в последнее время значительно снизились из-за раскрытия информации о состоянии действующего премьер-министра страны Риши Сунака.

Между тем, прости британец прошел пешком из Будапешта в Ужгород, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и бороться против российских захватчиков.

Тем временем король Чарльз ІІІ и королева Камилла посетили ежегодный фестиваль цветов Chelsea Flower Show.

Ранее мы рассказывали, что стало известно, как чувствует себя Кейт Миддлтон во время лечения онкологии. По информации инсайдеров, принцесса Уэльская страдает истощением, тошнотой и другими побочными последствиями лечения, но пытается этого не показывать своим детям и родным.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил об отправке в Украину нового пакета военной помощи.

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