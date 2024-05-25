Парламентские выборы и знаменитая выставка цветов — эфир Новини.LIVE из Великобритании

Англичанин прошел пешком от Будапешта до Ужгорода, чтобы служить в рядах Вооруженных сил Украины. Между тем, в родной стране британца уже 4 июля планируются досрочные парламентские выборы.

Об этих и других интересных событиях рассказала Специальная корреспондентка Мирослава Ульянина в эфире Вечір.LIVE вживую из Лондона.

Парламентские выборы в Великобритании

Досрочные парламентские в Великобритании состоятся уже 4 июля. Шансы правящей консервативной партии победить на них в последнее время значительно снизились из-за раскрытия информации о состоянии действующего премьер-министра страны Риши Сунака.

Между тем, прости британец прошел пешком из Будапешта в Ужгород, чтобы мобилизоваться в ряды ВСУ и бороться против российских захватчиков.

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