Останнє відео Навального — що сказав російський опозиціонер перед смертю

Російські ЗМІ оприлюднили останнє відео російського опозиціонера Олексія Навального. У четвер, 15 лютого, він брав участь у засіданні Ковровського суду.

Фрагмент відео можна подивитися за посиланням.

Останнє відео Навального

Як можна побачити на оприлюднених фрагментах, Навальний брав участь у засіданні у форматі відеозв'язку.

Політик мав здоровий вигляд та намагався жартувати. Він, зокрема, запропонував судді поділитися грошима зі своєї зарплатні, оскільки власні заощадження у нього закінчуються з кожним таким рішенням.

Нагадаємо, 16 лютого у виправній колонії помер російський опозиційний політик Олексій Навальний. Його звинуватили в "екстремізмі" та засудили до 19 років колонії особливого режиму.

Додамо, рсійські пропагандисти кажуть, що Навальний помер через відірвання тромбу. А Федеральна служба виконання покарань заявляє, що наразі причини смерті невідомі та встановлюються.