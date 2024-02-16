Последнее видео Навального — что сказал российский оппозиционер перед смертью

Российские СМИ обнародовали последнее видео российского оппозиционера Алексея Навального. В четверг, 15 февраля, он принимал участие в заседании Ковровского суда.

Фрагмент видео можно посмотреть по ссылке.

Последнее видео Навального

Как можно увидеть на обнародованных фрагментах, Навальный участвовал в заседании в формате видеосвязи.

Оппозиционер выглядел здоровым и пытался шутить. Он, в частности, предложил судье поделиться деньгами по своей зарплате, поскольку собственные сбережения у него заканчиваются с каждым решением.

Напомним, 16 февраля в исправительной колонии скончался российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Его обвинили в "экстремизме" и приговорили к 19 годам колонии особого режима .

Добавим, российские пропагандисты говорят, что Навальный умер из-за отторжения тромба. А Федеральная служба исполнения наказаний заявляет, что причины смерти пока неизвестны и устанавливаются.