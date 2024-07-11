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Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

11 липня 2024 р. 12:15

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12:45 Зеркаль попередила українців, що очікувати полегшення в енергетиці не варто

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помічниця Залужного розповіла, як відпочивав "залізний генерал" та чи були в нього вихідні

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10:57 Оновлення даних — нардеп допустив ймовірність продовження термінів

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10:52 Сторінки Залужного в соцмережах — хто писав пости та який образ створювали

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10:34 Удари Росії по енергетиці — дипломат Зеркаль пояснила, чому атаки розпочалися лише через пів року

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08:00 Ймовірність отримання Україною запрошення в НАТО й дозволу на удари по Росії — ефір Новини.LIVE

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У Сполучених Штатах Америки триває ювілейний 75 саміт НАТО. Міжнародну зустріч такого рангу відкривали президент США Джо Байден та чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про події другого дня саміту у Вашингтоні розповіла журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук. 

Саміт НАТО у Вашингтоні

За словами медійниці, медійний пул Білого дому оголосив про зустріч президента США із низкою світових лідерів на полях Вашингтону. Проте там не уточнили, з ким саме проведе зустріч лідер країни.

Водночас у Вашингтоні, як додала журналістка, також присутній і президент України Володимир Зеленський, який вже провів зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, німецьким канцлером Олафом Шольцем та новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник Даунінг-стріт висловив главі держави глибокі співчуття у зв'язку з віроломним російським ракетним ударом по відділенню київської дитячої лікарні "Охматдит". 

Саміт НАТО у Вашингтоні — що відомо

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці, надавши Києву потужний пакет допомоги.

Також на полях саміту Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом, обговоривши зусилля Чехії щодо наближення членства України у НАТО.

Водночас на зустрічі президент Словаччини Петер Пеллегріні також висловив співчуття щодо трагедії в "Охматдиті", та заявив, що Братислава готова прийняти на лікування українських дітей

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:27 Лікар "Охматдиту" повідомив про часткове відновлення роботи медзакладу

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12:15 Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

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