Останні новини з ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні — ексклюзив Новини.LIVE

У Сполучених Штатах Америки триває ювілейний 75 саміт НАТО. Міжнародну зустріч такого рангу відкривали президент США Джо Байден та чинний генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Про події другого дня саміту у Вашингтоні розповіла журналістка Новини.LIVE у США Уляна Бойчук.

Саміт НАТО у Вашингтоні

За словами медійниці, медійний пул Білого дому оголосив про зустріч президента США із низкою світових лідерів на полях Вашингтону. Проте там не уточнили, з ким саме проведе зустріч лідер країни.

Водночас у Вашингтоні, як додала журналістка, також присутній і президент України Володимир Зеленський, який вже провів зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом, німецьким канцлером Олафом Шольцем та новим прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Очільник Даунінг-стріт висловив главі держави глибокі співчуття у зв'язку з віроломним російським ракетним ударом по відділенню київської дитячої лікарні "Охматдит".

Саміт НАТО у Вашингтоні — що відомо

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столенберг пояснив, що стане "мостом" України на шляху до членства в блоці, надавши Києву потужний пакет допомоги.

Також на полях саміту Володимир Зеленський зустрівся з президентом Чехії Петром Павелом, обговоривши зусилля Чехії щодо наближення членства України у НАТО.

Водночас на зустрічі президент Словаччини Петер Пеллегріні також висловив співчуття щодо трагедії в "Охматдиті", та заявив, що Братислава готова прийняти на лікування українських дітей.