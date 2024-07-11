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Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

11 июля 2024 г. 12:15

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12:15Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Нардеп спрогнозировал, когда ожидать кадровых изменений в Правительстве

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16:43 Спикер Залужного ответила, когда у экс-главкома появилось ощущение, что Украина выстоит

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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12:27 Врач "Охматдета" сообщил о частичном возобновлении работы медучреждения

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12:15 Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

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12:02 Помощница Залужного рассказала, как отдыхал "железный генерал" и были ли у него выходные

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10:52 Страницы Залужного в соцсетях — кто писал посты и какой образ создавали

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10:34 Удары России по энергетике — дипломат Зеркаль объяснила, почему атаки начались только через полгода

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08:00 Вероятность получения Украиной приглашения в НАТО и разрешения на удары по России — эфир Новини.LIVE

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17:50 Запрет Украине бить по Крыму западным оружием и угроза распространения онкологии — эфир Вечір.LIVE

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В Соединенных Штатах Америки проходит юбилейный 75 саммит НАТО. Международную встречу такого ранга открывали президент США Джо Байден и действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг.

О событиях второго дня саммита в Вашингтоне рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Саммит НАТО в Вашингтоне

По словам медийницы, медийный пул Белого дома объявил о встрече президента США с рядом мировых лидеров на полях Вашингтона. Однако там не уточнили, с кем проведет встречу лидер страны.

В то же время в Вашингтоне, как добавила журналистка, также присутствует и президент Украины Владимир Зеленский, который уже провел встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, немецким канцлером Олафом Шольцем и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Даунинг-стрит выразил главе государства глубокие соболезнования в связи с вероломным российским ракетным ударом по отделению киевской детской больницы "Охматдет".

Саммит НАТО в Вашингтоне — что известно

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг объяснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке, предоставив Киеву мощный пакет помощи.

Также на полях саммита Владимир Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом, обсудив усилия Чехии по приближению членства Украины в НАТО.

В то же время на встрече президент Словакии Петер Пеллегрини также выразил соболезнования по поводу трагедии в "Охматдете", и заявил, что Братислава готова принять на лечение украинских детей .

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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