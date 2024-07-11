Последние новости с юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне — эксклюзив Новини.LIVE

В Соединенных Штатах Америки проходит юбилейный 75 саммит НАТО. Международную встречу такого ранга открывали президент США Джо Байден и действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг.

О событиях второго дня саммита в Вашингтоне рассказала журналистка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук.

Саммит НАТО в Вашингтоне

По словам медийницы, медийный пул Белого дома объявил о встрече президента США с рядом мировых лидеров на полях Вашингтона. Однако там не уточнили, с кем проведет встречу лидер страны.

В то же время в Вашингтоне, как добавила журналистка, также присутствует и президент Украины Владимир Зеленский, который уже провел встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом, немецким канцлером Олафом Шольцем и новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Глава Даунинг-стрит выразил главе государства глубокие соболезнования в связи с вероломным российским ракетным ударом по отделению киевской детской больницы "Охматдет".

Саммит НАТО в Вашингтоне — что известно

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг объяснил, что станет "мостом" Украины на пути к членству в блоке, предоставив Киеву мощный пакет помощи.

Также на полях саммита Владимир Зеленский встретился с президентом Чехии Петром Павелом, обсудив усилия Чехии по приближению членства Украины в НАТО.

В то же время на встрече президент Словакии Петер Пеллегрини также выразил соболезнования по поводу трагедии в "Охматдете", и заявил, что Братислава готова принять на лечение украинских детей .