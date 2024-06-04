Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

У прямому ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Будуть обговорюватися теми нового бронювання та мобілізації, рівень бідності в Україні, та проаналізують думки громадян щодо економіки.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Вечір.LIVE у вівторок о 17:50.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями ефіру стануть:

Політичний консультант Дмитро Васильєв;

Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв;

Доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради ( Європейська Солідарність) Леонід Ємець.

Експерти та політики у студії поговорять про очікування українців від економіки держави, нові правила бронювання для поліцейських та рятувальників, збідніння рядових українців та зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих, гості студії також проаналізують думки громадян щодо економіки.

Громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".