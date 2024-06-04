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Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

04 червня 2024 р. 17:50

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

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11:39 Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

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11:35 Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

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11:08 Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

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10:24 На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

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10:08 Куди спрямують підвищений тариф на світло — нардеп назвав ймовірний сценарій

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10:05 Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

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09:01 Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

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08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

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22:39 Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Опитування українців про ситуацію в країні та хто отримає бронь від мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

11:39 Росіяни атакують всіма наявними засобами — Плетенчук прокоментував ситуацію на Запоріжжі

Text

11:35 Нардеп прокоментував ставлення партнерів до України

Text

11:08 Мазурашу припустив, яким чином можна повернути українців з-за кордону

Text

10:24 На тлі відключень в Україні необхідно провести аудит споживання електрики, — Нагорняк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:08 Куди спрямують підвищений тариф на світло — нардеп назвав ймовірний сценарій

Text

10:05 Нагорняк прокоментував ймовірні відключення світла по 10 годин взимку

Text

09:01 Нардеп заявив, що під час Саміту миру навряд чи говоритимуть про війну

Text

08:00 Учасники Саміту миру, Польща заблокує кордон, Марш рівності в Києві — ефір Ранок.LIVE

3 червня 2024
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22:39 Нардеп заявив, що українцям доведеться навчитися економити

У прямому ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 4 червня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Будуть обговорюватися теми нового бронювання та мобілізації, рівень бідності в Україні, та проаналізують думки громадян щодо економіки.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Вечір.LIVE у вівторок о 17:50.

Про що говоритимуть та хто гості студії

Гостями ефіру стануть:

  • Політичний консультант Дмитро Васильєв;
  • Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв; 
  • Доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради ( Європейська Солідарність) Леонід Ємець.

Експерти та політики у студії поговорять про очікування українців від економіки держави, нові правила бронювання для поліцейських та рятувальників, збідніння рядових українців та зміцнення енергетики після російських терористичних ударів.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих, гості студії  також проаналізують думки громадян щодо економіки.

Громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко розповів про проблеми з мобілізацією в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). За його словами, бійців ДСНС начебто добровільно, а насправді примусово, записують у бригаду "Лють".

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18:13 Кабмін хоче повністю забронювати дві професії — про кого йдеться

18:03 В Укренерго назвали області, в яких діють аварійні відключення світла

18:03 Зеленський назвав найганебніший вчинок Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 На ремонт школи в Одесі планують витратити понад 100 мільйонів — черговий тендер на Prozorro

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