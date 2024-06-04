Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

В прямом эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Будут обсуждаться темы нового бронирования и мобилизации , уровень бедности в Украине и проанализируют мнения граждан по экономике.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Вечір.LIVE во вторник в 17:50.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями эфира станут:

Политический консультант Дмитрий Васильев;

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;

Доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец.

Эксперты и политики в студии поговорят об ожиданиях украинцев от экономики государства, новых правилах бронирования для полицейских и спасателей, обеднении рядовых украинцев и укреплении энергетики после российских террористических ударов.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лют".