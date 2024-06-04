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Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

4 июня 2024 г. 17:50

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

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11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

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11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

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10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

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10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

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09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Опрос украинцев о ситуации в стране и кто получит бронь от мобилизации — эфир Вечір.LIVE

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11:39 Россияне атакуют всеми имеющимися средствами — Плетенчук прокомментировал ситуацию на Запорожье

Text

11:35 Нардеп прокомментировал отношение партнеров к Украине

Text

11:08 Мазурашу предположил, каким образом можно вернуть украинцев из-за границы

Text

10:24 На фоне отключений в Украине необходимо провести аудит потребления электричества, — Нагорняк

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10:08 Куда направят повышенный тариф на свет — нардеп назвал вероятный сценарий

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10:05 Нагорняк прокомментировал вероятные отключения света по 10 часов зимой

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09:01 Нардеп заявил, что во время Саммита мира вряд ли будут говорить о войне

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08:00 Участники Саммита мира, Польша заблокирует границу, Марш равенства в Киеве — эфир Ранок.LIVE

3 июня 2024
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22:39 Нардеп заявил, что украинцам придется научиться экономить

В прямом эфире Вечір.LIVE во вторник, 4 июня, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Будут обсуждаться темы нового бронирования и мобилизации , уровень бедности в Украине и проанализируют мнения граждан по экономике.

Об этом и не только пойдет речь в эфире Вечір.LIVE во вторник в 17:50.

О чем будут говорить и кто гости студии

Гостями эфира станут:

  • Политический консультант Дмитрий Васильев;
  • Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев;
  • Доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета (Европейская Солидарность) Леонид Емец.

Эксперты и политики в студии поговорят об ожиданиях украинцев от экономики государства, новых правилах бронирования для полицейских и спасателей, обеднении рядовых украинцев и укреплении энергетики после российских террористических ударов.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко рассказал о проблемах с мобилизацией в системе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По его словам, бойцов ГСЧС вроде бы добровольно, а на самом деле принудительно записывают в бригаду "Лют".

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