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Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

20 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
Text

12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Text

10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
Text

22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

Text

14:38 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації та нестачі військових на фронті

Text

13:01 Юристка пояснила, куди будуть надходити штрафи за порушення мобілізаційного закону

17 травня 2024
Text

23:35 Ексміністр з питань ТОТ розповів про ймовірні причини корупції в ЗСУ

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21:30 Нові штрафи за ухилення від мобілізації — Ягодзінський в ефірі Новини.LIVE

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 травня, ви дізнаєтесь експертні думки та ексклюзивні коментарі гостей студії. А також аналітику найважливіших подій України та світу, зокрема про оновлення даних у ТЦК, відхилення олімпійського перемир'я Зеленським і будівництво фортифікацій на Харківщині.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE у понеділок о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE у четвер, 16 травня, стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, член Комітету ВР з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, народний депутат України, фракція "Слуга Народу" Юрій Камельчук.

Гості студії обговорять новий закон про мобілізацію, а саме оновлення даних у ТЦК, "Нежива історія" — Президент України Володимир Зеленський відхилив ідеї Президента Франції Еммануеля Макрона щодо олімпійського перемир'я та про те, яка ситуація  наразі з будівництвом фортифікацій на Харківщині.

Раніше ми писали про те, що до ідеї про "олімпійське перемир'я" Зеленський ставився скептично. Він зазначав, що у нас уже були моменти, коли ми припиняли вогонь, але з цим ворогом перемир'я неможливе.

Нагадаємо, що Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що роботи зі спорудження оборонних споруд в області тривають. Він виділив три напрямки, на яких будуються фортифікації.

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07:31 В Ірані рятувальники знайшли вертоліт — ЗМІ повідомляють про загибель президента

07:25 Адвокат розповів, за якої умови можна відмовитися від повістки

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг брухту в травні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:34 Черги на кордоні України — які пункти пропуску шокують водіїв

06:30 Кукурудза здорожчала на майже 500 грн — скільки коштує зерно в травні

06:09 Французькі військові показали кадри навчання українських пілотів та артилеристів

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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Text

10:18 Шуляк пояснила, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні пройти ВЛК

18 травня 2024
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22:27 Уважніше з підписами — юристка пояснила, які документи не варто заповнювати у військкоматі

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