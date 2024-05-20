Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 20 травня, ви дізнаєтесь експертні думки та ексклюзивні коментарі гостей студії. А також аналітику найважливіших подій України та світу, зокрема про оновлення даних у ТЦК, відхилення олімпійського перемир'я Зеленським і будівництво фортифікацій на Харківщині.

Про це і не тільки поговорять в ефірі Ранок.LIVE у понеділок о 08:00.

Ефір Ранок.LIVE

Гостями студії Ранок.LIVE у четвер, 16 травня, стали речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, член Комітету ВР з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, народний депутат України, фракція "Слуга Народу" Юрій Камельчук.

Гості студії обговорять новий закон про мобілізацію, а саме оновлення даних у ТЦК, "Нежива історія" — Президент України Володимир Зеленський відхилив ідеї Президента Франції Еммануеля Макрона щодо олімпійського перемир'я та про те, яка ситуація наразі з будівництвом фортифікацій на Харківщині.

Раніше ми писали про те, що до ідеї про "олімпійське перемир'я" Зеленський ставився скептично. Він зазначав, що у нас уже були моменти, коли ми припиняли вогонь, але з цим ворогом перемир'я неможливе.

Нагадаємо, що Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що роботи зі спорудження оборонних споруд в області тривають. Він виділив три напрямки, на яких будуються фортифікації.