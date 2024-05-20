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Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

20 мая 2024 г. 8:00

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08:00 Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

19 мая 2024
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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

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10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

18 мая 2024
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22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

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14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

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13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

17 мая 2024
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23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

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21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

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08:00 Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

19 мая 2024
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12:56 Российское наступление на Харьковщину — Дикий назвал задачу оккупантов

Text

10:18 Шуляк объяснила, в течение какого срока военнообязанные должны пройти ВВК

18 мая 2024
Text

22:27 Внимательнее с подписями — юрист объяснила, какие документы не стоит заполнять в военкомате

Text

14:38 Зеленский сделал заявление о мобилизации и нехватке военных на фронте

Text

13:01 Юрист объяснила, куда будут поступать штрафы за нарушение мобилизационного закона

17 мая 2024
Text

23:35 Экс-министр по вопросам ВОТ рассказал о возможных причинах коррупции в ВСУ

Text

21:30 Новые штрафы за уклонение от мобилизации — Ягодзинский в эфире Новини.LIVE

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17:50 Замороженные активы РФ, оружие от США и обстрелы Украины — эфир Вечір.LIVE

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15:40 Нардеп предупредил, к чему может привести экономическое бронирование от мобилизации

В прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая, вы узнаете экспертные мнения и эксклюзивные комментарии гостей студии. А также аналитику важнейших событий Украины и мира, в частности об обновлении данных в ТЦК, отклонении олимпийского перемирия Зеленским и строительстве фортификаций на Харьковщине.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE в понедельник в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE в четверг, 16 мая, стали спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, член Комитета ВР по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", Юрий Комельчук.

Гости студии обсудят новый закон о мобилизации, а именно обновление данных в ТЦК, "Неживая история" — Президент Украины Владимир Зеленский отклонил идеи Президента Франции Эммануэля Макрона по поводу олимпийского перемирия и о том, какая ситуация сейчас со строительством фортификаций на Харьковщине.

Ранее мы писали о том, что к идее об "олимпийском перемирии" Зеленский относился скептически. Он отмечал, что у нас уже были моменты, когда мы прекращали огонь, но с этим врагом перемирие невозможно.

Напомним, что Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что работы по сооружению оборонных сооружений в области продолжаются. Он выделил три направления, на которых строятся фортификации.

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06:40 Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг лома в мае

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:34 Очереди на границе Украины — какие пункты пропуска шокируют водителей

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