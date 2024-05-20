Гибель президента Ирана, мобилизация и отклонение Зеленским перемирия — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в понедельник, 20 мая, вы узнаете экспертные мнения и эксклюзивные комментарии гостей студии. А также аналитику важнейших событий Украины и мира, в частности об обновлении данных в ТЦК, отклонении олимпийского перемирия Зеленским и строительстве фортификаций на Харьковщине.

Об этом и не только поговорят в эфире Ранок.LIVE в понедельник в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE

Гостями студии Ранок.LIVE в четверг, 16 мая, стали спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, член Комитета ВР по правовой политике, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев, народный депутат Украины, фракция "Слуга Народа", Юрий Комельчук.

Гости студии обсудят новый закон о мобилизации, а именно обновление данных в ТЦК, "Неживая история" — Президент Украины Владимир Зеленский отклонил идеи Президента Франции Эммануэля Макрона по поводу олимпийского перемирия и о том, какая ситуация сейчас со строительством фортификаций на Харьковщине.

Ранее мы писали о том, что к идее об "олимпийском перемирии" Зеленский относился скептически. Он отмечал, что у нас уже были моменты, когда мы прекращали огонь, но с этим врагом перемирие невозможно.

Напомним, что Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что работы по сооружению оборонных сооружений в области продолжаются. Он выделил три направления, на которых строятся фортификации.