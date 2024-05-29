Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

Незабаром в Україні можна буде подавати заяву на шлюб та зареєструвати його в застосунку "Дія". Голова Мінцифри Михайло Федоров вже повідомив про запуск бета-тестування цієї функції.

Про це розповіли у вечірньому випуску Просто Новини.

Одруження в Дії

Вже скоро українці просто в застосунку "Дія" зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить лише встановленого застосунку, а послуга буде суперактуальною для пар на відстані, зокрема, для військових.

"Дія" запропонує парам вільні дати для церемонії у форматі відеозвʼязку не раніше ніж за п’ять днів. А свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в портал, фізичний документ же можна буде замовити на відділення Укрпошти або з доставкою додому.

Наразі українські пари можуть долучитися до тестування, якщо вони:

повнолітні громадяни України;

мають ідентифікаційний код;

ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у "Дії";

неодружені або офіційно розлучені.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Його зможуть оформити категорії людей, що постраждали від війни.

Також ми писали, що нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.