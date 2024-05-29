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Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

Одруження українців через застосунок "Дія" та ріст курсу валют — Просто Новини

29 травня 2024 р. 22:17

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21:35 Несходовський припустив, коли США можуть дозволити Україні бити по території РФ

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17:53 Поновлення Фаріон у Львівській політехніці та санкції США щодо громадян Китаю — ефір Новини.LIVE

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16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

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15:57 Українці платитимуть по 4,8 гривні за кіловат, але є умови — нардеп розповів про плани влади

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Незабаром в Україні можна буде подавати заяву на шлюб та зареєструвати його в застосунку "Дія". Голова Мінцифри Михайло Федоров вже повідомив про запуск  бета-тестування цієї функції.

Про це розповіли у вечірньому випуску Просто Новини.

Одруження в Дії

Вже скоро українці просто в застосунку "Дія" зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. Для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить лише встановленого застосунку, а послуга буде суперактуальною для пар на відстані, зокрема, для військових.

"Дія" запропонує парам вільні дати для церемонії у форматі відеозвʼязку не раніше ніж за п’ять днів. А свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в портал, фізичний документ же можна буде замовити на відділення Укрпошти або з доставкою додому.

Наразі українські пари можуть долучитися до тестування, якщо вони:

  • повнолітні громадяни України;
  • мають ідентифікаційний код;
  • ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у "Дії";
  • неодружені або офіційно розлучені.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Його зможуть оформити категорії людей, що постраждали від війни.

Також ми писали, що нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.

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22:53 Терміни проходження ВЛК під час війни — скільки є часу у військовозобов’язаних

22:44 За ексзаступника керівника ОП Смирнова внесли заставу 10 млн гривень, — ЗМІ

22:32 В Одесі було чутно вибух, — ОВА

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:06 Росія атакувала Антонівку на Херсонщині, є поранений, — ОВА

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16:44 Чому українці не встигають оновити дані в ТЦК — політтехнолог Рохов назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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