Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Вскоре в Украине можно будет подавать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Глава Минцифры Михаил Федоров уже сообщил о запуске бета-тестирования этой функции.

Об этом рассказали в вечернем выпуске Просто Новини.

Женитьба в Дії

Уже скоро украинцы прямо в приложении "Дії" смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не придется никуда ходить — хватит только установленного приложения, а услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, в частности, для военных.

"Дія" предложит парам свободные даты для церемонии в формате видеосвязи не ранее чем через пять дней. А свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в портал, а физический документ можно будет заказать на отделение Укрпочты или с доставкой на дом.

В настоящее время украинские пары могут присоединиться к тестированию, если они:

совершеннолетние граждане Украины;

имеют идентификационный код;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";

холостые или официально разведены.

Напомним, в приложении "Дії" в скором времени появится удостоверение ветерана. Его смогут оформить категории пострадавших от войны людей.

Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.