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Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

Женитьба украинцев через приложение "Дія" и рост курса валют — Просто Новини

29 мая 2024 г. 22:17

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21:35 Несходовский предположил, когда США могут разрешить Украине бить по территории РФ

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17:53 Восстановление Фарион во Львовской политехнике и санкции США к гражданам Китая — эфир Новини.LIVE

Text

16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

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15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

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Вскоре в Украине можно будет подавать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Глава Минцифры Михаил Федоров уже сообщил о запуске бета-тестирования этой функции.

Об этом рассказали в вечернем выпуске Просто Новини.

Женитьба в Дії

Уже скоро украинцы прямо в приложении "Дії" смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его. Для этого не придется никуда ходить — хватит только установленного приложения, а услуга будет суперактуальной для пар на расстоянии, в частности, для военных.

"Дія" предложит парам свободные даты для церемонии в формате видеосвязи не ранее чем через пять дней. А свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в портал, а физический документ можно будет заказать на отделение Укрпочты или с доставкой на дом.

В настоящее время украинские пары могут присоединиться к тестированию, если они:

  • совершеннолетние граждане Украины;
  • имеют идентификационный код;
  • ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";
  • холостые или официально разведены.

Напомним, в приложении "Дії" в скором времени появится удостоверение ветерана. Его смогут оформить категории пострадавших от войны людей.

Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.

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22:06 Россия атаковала Антоновку на Херсонщине, есть раненный, — ОВА

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:44 Почему украинцы не успевают обновить данные в ТЦК — политтехнолог Рохов назвал причину

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15:57 Украинцы будут платить по 4,8 гривны за киловатт, но есть условия — нардеп рассказал о планах власти

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14:22 Продлят ли срок обновления данных военнообязанных — объяснение нардепа

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12:29 Энергетики имели святую цель — нардеп раскрыл причины обмеления реки Днестр

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