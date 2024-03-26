Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Член партії "Слуга Народу" Олег Семінський став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, чи вплинуть російські обстріли України на комуналку.

Ефір з Олегом Семінським можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Олег Семінський разом з ведучим Сергієм Гулюком поговорять про обстріли енергетичних об‘єктів, підвищення тарифів через терор Росії, допомогу Заходу у відновленні електроенергії.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів міста залишилася без світла.

Крім того, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня.