Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE arrow
Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

26 березня 2024 р. 19:16

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42 Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Член партії "Слуга Народу" Олег Семінський став гостем студії Вечір.LIVE. Він розповість, чи вплинуть російські обстріли України на комуналку.

Ефір з Олегом Семінським можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Новини.LIVE

Олег Семінський разом з ведучим Сергієм Гулюком поговорять про обстріли енергетичних об‘єктів, підвищення тарифів через терор Росії, допомогу Заходу у відновленні електроенергії.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Одесу у ніч проти понеділка, 25 березня, пошкоджено енергетичний об'єкт. Частина жителів міста залишилася без світла.

Крім того, у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі, Харкові та інших містах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через це в частину України знову повернулись блекаути.

Через атаку у Харкові майже 700 тисяч жителів були без електроенергії. У місті не працювало метро, система оповіщення та світлофори. 

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов опублікував графік погодинних відключень електроенергії у місті та області. Він буде чинний у період із 25 по 31 березня. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

20:26 Блекаут у Харкові — голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в місті

20:25 Повітря тривога в Україні — окупанти запустили ракети

20:07 Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться

20:02 Нардеп назвав війська, де найбільш відчутна проблема з мобілізацією

Text

20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:01 Компанія з Латвії може відновити авіасполучення з Україною — умови

20:01 День Національної гвардії та відставка Данілова — вечірнє звернення Зеленського

19:45 У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго

19:44 В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно

19:41 Миколенко повідомив, що Україна розібрала Ісландію — тепер потрібно втілити на полі

20:26 Блекаут у Харкові — голова Укренерго назвав точну дату відновлення електрики в місті

20:25 Повітря тривога в Україні — окупанти запустили ракети

20:07 Барселона продасть зіркового форварда та захисника — про кого йдеться

20:02 Нардеп назвав війська, де найбільш відчутна проблема з мобілізацією

20:01 Компанія з Латвії може відновити авіасполучення з Україною — умови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:01 День Національної гвардії та відставка Данілова — вечірнє звернення Зеленського

19:45 У Нацпарк "Тузлівські лимани" прилетіла велика зграя рожевих фламінго

19:44 В мережу потрапили супутникові знімки підбитого корабля РФ "Іван Хурс" — який вигляд має судно

19:41 Миколенко повідомив, що Україна розібрала Ісландію — тепер потрібно втілити на полі

19:31 У Мін'юсті розповіли, хто може увійти в реєстр міжнародних збитків у Дії

18:22 Скільки у Києві переселенців і де вони живуть — вражаючі цифри та рейтинги районів

Ексклюзив

08:05 Служитимуть усі — одеський юрист розповів про посилення мобілізації обмежено придатними

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді наприкінці березня

25 березня 2024

22:31 Протикорабельні Онікси — як замість корабля під удар потрапила столиця

16:50 Як Циркон долетів до Києва? Аналіз ракет, якими росіяни вдарили по столиці

06:36 Реєстрація авто та примусові роботи — нововведення для біженців у Німеччині з квітня

24 березня 2024

06:01 Послання з передової: українські ветерани у США поділилися своїми історіями з американцями

23 березня 2024

07:41 Росія знову використала заборонену хімічну зброю — наслідки ураження шокують

06:07 Ціни на оренду в Україні — як у Києві змінились ціни на житло у березні

00:08 Хронологія кривавих терактів у Росії при правлінні диктатора Путіна

Text

20:01 Причетність ФСБ до теракту у "Крокусі" та ймовірний наступ Путіна на Харків — ефір Новини.LIVE

Text

19:16 Обстріли вплинуть на комуналку — Семінський в ефірі Новини.LIVE

Text

18:03 Скільки ракет Циркон є у Росії — Романенко в ефірі Новини.LIVE

Text

14:05 Чи передбачає мобілізаційний законопроєкт економічне бронювання — Гончаренко відповів

Text

12:28 Гончаренко відповів, чи мобілізують юнака після проходження військової підготовки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:04 Скільки правок розглянули до мобілізаційного законопроєкту — Гончаренко назвав цифру

Text

11:06 Нардеп розповів, що передбачає майбутній законопроєкт щодо призову юнаків з 18 років

Text

10:31 Питання демобілізації — депутат відповів, яким бачать цей процес у парламенті

Text
Ексклюзив

09:42 Гуменюк пояснила, для чого росіяни завдають ударів по тилових містах України

Text

08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE