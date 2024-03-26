Обстрелы повлияют на коммуналку — Семинский в эфире Новини.LIVE

Член партии "Слуга Народа" Олег Семинский стал гостем студии Вечір.LIVE. Он расскажет, повлияют ли российские обстрелы Украины на коммуналку.

Эфир с Олегом Семинским можно посмотреть на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Новини.LIVE

Олег Семинский вместе с ведущим Сергеем Гулюком поговорят об обстрелах энергетических объектов, повышении тарифов из-за террора России, помощи Запада в восстановлении электроэнергии.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Одессу в ночь на понедельник, 25 марта, поврежден энергетический объект. Часть жителей города осталась без света.

Кроме того, в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе, Харькове и других городах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за этого в часть Украины снова вернулись блэкауты.

Из-за атаки в Харькове почти 700 тысяч человек были без электроэнергии. В городе не работало метро, система оповещения и светофоры.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов опубликовал график почасовых отключений электроэнергии в городе и области. Он будет действовать в период с 25 по 31 марта.