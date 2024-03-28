Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

Ворог вкотре атакував Харків у середу, 27 березня. Внаслідок чергового терору проти мирного населення серед білого дня відомо вже про 19 постраждалих та ще одного загиблого.
Подивитися ефір Ранок.LIVE, який триватиме з 08:00 до 11:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Про що ефір Ранок.LIVE
Напередодні, серед білого дня ворог завдав двох ударів по Харкову. Перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий — біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще 19 осіб поранено, з них четверо — маленькі діти.
Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.
Хто став гостями Ранок.LIVE
- Євген Дикий — військовий аналітик;
- Дмитро Васильєв — політолог;
- Якуб Корейба — польський політолог;
- Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик;
- Юрій Камельчук — народний депутат, Слуга Народу;
- Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
- Ростислав Балабан — політолог;
- Євген Петруняк — народний депутат України, МФО "Розумна Політика";
- Валерій Гнатенко — народний депутат України, член комітету з питань бюджету.
Нагадаємо, росіяни атакували Харків авіабомбою. Влучання сталося у Шевченківському районі міста. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу.
Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих. Серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.