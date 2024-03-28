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Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

28 березня 2024 р. 08:00

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08:00Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

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18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

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16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

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15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

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08:28 Статус "обмежено придатний" скасовують — нардеп відповів, чого чекати від мобілізаційного закону

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08:00 Обстріл Харкова — ефір Новини.LIVE

27 березня 2024
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22:00 Звідки взялася гіперзвукова ракета Циркон — авіаційний експерт в ефірі Новини.LIVE

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19:53 Росіяни перетворили Крим у військову базу, місцеве населення переслідують, — Ташева

Text

18:16 Чи потрібен національний телемарафон — кияни висловили свою думку

Text

16:07 Нардеп прокоментував усунення пункту про обмежено придатних з закону про мобілізацію

Text

15:03 Повторна ВЛК для обмежено придатних — нардеп розкритикував правку до законопроєкту

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Text

13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців

Ворог вкотре атакував Харків у середу, 27 березня. Внаслідок чергового терору проти мирного населення серед білого дня відомо вже про 19 постраждалих та ще одного загиблого.

Подивитися ефір Ранок.LIVE, який триватиме з 08:00 до 11:00 можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Про що ефір Ранок.LIVE

Напередодні, серед білого дня ворог завдав двох ударів по Харкову. Перший прийшовся по житловому масиву в середмісті, другий — біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще 19 осіб поранено, з них четверо — маленькі діти. 

Про це та не тільки поговоримо із гостями студії Новини.LIVE.

Хто став гостями Ранок.LIVE

  • Євген Дикий — військовий аналітик;
  • Дмитро Васильєв — політолог;
  • Якуб Корейба — польський політолог;
  • Вʼячеслав Потапенко — політичний аналітик;
  • Юрій Камельчук — народний депутат, Слуга Народу;
  • Сергій Соболєв — Член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, Перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Ростислав Балабан — політолог;
  • Євген Петруняк — народний депутат України, МФО "Розумна Політика";
  • Валерій Гнатенко — народний депутат України, член комітету з питань бюджету.

Нагадаємо, росіяни атакували Харків авіабомбою. Влучання сталося у Шевченківському районі міста. Щонайменше 14 багатоповерхівок пошкоджено внаслідок обстрілу.

Обстріл будинків у Харкові призвів до загибелі 59-річного цивільного чоловіка та 19 постраждалих. Серед них й четверо дітей. Наймолодшому постраждалому лише три місяці.

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08:55 Гранатометники нищать піхоту РФ на Луганщині — воїн розповів про зміну тактики ворога

08:47 Продовження міграційної програми для українців у Канаді — яке рішення ухвалили у країні

08:36 Які спеціальності зараз найбільше потрібні в армії — генерал назвав перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:31 Збували кокаїн на мільйони гривень — у Києві поліція затримала наркодилерів

08:30 Що буде з цінами на електрику у квітні — відповідь Нацкомісії з тарифів

08:19 На скільки зріс держборг України з початку повномасштабного вторгнення

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:59 Підвищення тарифів на електроенергію — що кажуть у Раді

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13:31 Обстріл Києва "Цирконами" — Гуменюк назвала мету атаки

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12:20 РФ може випустити до 250 повітряних цілей — політолог попередив українців