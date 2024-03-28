Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE arrow
Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

28 марта 2024 г. 8:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
Text

22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Text

19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Text

18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Text

16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Text

15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Text

13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Text

12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Text

12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

Text

08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
Text

22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Text

19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Text

18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Text

16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Text

15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Text

13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Text

12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Text

12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу

Враг в который раз атаковал Харьков в среду, 27 марта. В результате очередного террора против мирного населения среди бела дня известно уже о 19 пострадавших и еще одном погибшем.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE, который будет с 08:00 до 11:00 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

О чем эфир Ранок.LIVE

Накануне среди бела дня враг нанес два удара по Харькову. Первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина. Еще 19 человек ранены, из них четверо — маленькие дети.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE

Кто стал гостями Ранок.LIVE

  • Евгений Дикий — военный аналитик;
  • Дмитрий Васильев — политолог;
  • Якуб Корейба — польский политолог;
  • Вячеслав Потапенко — политический аналитик;
  • Юрий Камельчук — народный депутат, Слуга Народа;
  • Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;
  • Ростислав Балабан — политолог;
  • Евгений Петруняк — народный депутат Украины, МФО "Умная Политика";
  • Валерий Гнатенко — народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета.

Напомним, россияне атаковали Харьков авиабомбой. Попадание произошло в Шевченковском районе города. По меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела.

Обстрел домов в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и 19 пострадавших. Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

08:07 Удар авиабомбой по Харькову — как местные власти помогают пострадавшим

08:00 В Харькове раздавались взрывы — Терехов рассказал, куда попали россияне

Text

08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

07:53 В Генштабе назвали направления фронта с самой сложной ситуацией — утренняя сводка

07:47 Государство оплатит 50% — кто из украинцев получит скидку на коммуналку в апреле

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:47 Ночная атака по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО

07:45 Беллью объяснил, чем Усик сильнее Фьюри

07:33 Счетная палата выявила нарушений на миллиарды гривен за 2023 год — где больше всего

07:30 СМИ узнали, сколько России стоит один день войны в Украине

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в конце марта

08:07 Удар авиабомбой по Харькову — как местные власти помогают пострадавшим

08:00 В Харькове раздавались взрывы — Терехов рассказал, куда попали россияне

07:53 В Генштабе назвали направления фронта с самой сложной ситуацией — утренняя сводка

07:47 Государство оплатит 50% — кто из украинцев получит скидку на коммуналку в апреле

07:47 Ночная атака по Украине — сколько воздушных целей сбила ПВО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Беллью объяснил, чем Усик сильнее Фьюри

07:33 Счетная палата выявила нарушений на миллиарды гривен за 2023 год — где больше всего

07:30 СМИ узнали, сколько России стоит один день войны в Украине

07:01 Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в конце марта

06:44 Кого исключат из военного учета уже в апреле 2024 года — перечень категорий

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг латуни в конце марта

27 марта 2024
обновлено:

19:55 Спектакли под звуки взрывов и тревог — искусство в военной Одессе

17:35 Вражеские атаки продолжаются — планируют ли одесситы уезжать

07:00 ТОП налогоплательщиков среди глав комитетов ВР за 2022 год — рейтинг

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг алюминия в конце марта

26 марта 2024

20:28 История длиной в 33 года — как в Украине появилась Национальная гвардия

18:22 Сколько в Киеве переселенцев и где они живут — впечатляющие цифры и рейтинги районов

Эксклюзив

08:05 Служить будут все — одесский юрист рассказал об усилении мобилизации ограниченно пригодными

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в конце марта

25 марта 2024

22:31 Противокорабельные Ониксы — как вместо корабля под удар попала столица

Text

08:00 Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

27 марта 2024
Text

22:00 Откуда взялась гиперзвуковая ракета Циркон — авиационный эксперт в эфире Новини.LIVE

Text

19:53 Россияне превратили Крым в военную базу, местное население преследуют, — Ташева

Text

18:16 Нужен ли национальный телемарафон — киевляне выразили свое мнение

Text

16:07 Нардеп прокомментировал устранение пункта об ограниченно пригодных из закона о мобилизации

Text

15:03 Повторная ВВК для ограниченно пригодных — нардеп раскритиковал правку к законопроекту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:59 Повышение тарифов на електроенергию — что говорят в Раде

Text

13:31 Обстрел Киева "Цирконами" — Гуменюк назвала цель атаки

Text

12:20 РФ может выпустить до 250 воздушных целей — политолог предупредил украинцев

Text

12:00 Гуменюк призвала украинцев реагировать на воздушную тревогу