Обстрел Харькова — эфир Новини.LIVE

Враг в который раз атаковал Харьков в среду, 27 марта. В результате очередного террора против мирного населения среди бела дня известно уже о 19 пострадавших и еще одном погибшем.

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О чем эфир Ранок.LIVE

Накануне среди бела дня враг нанес два удара по Харькову. Первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина. Еще 19 человек ранены, из них четверо — маленькие дети.

Об этом не только поговорим с гостями студии Новини.LIVE

Кто стал гостями Ранок.LIVE

Евгений Дикий — военный аналитик;

Дмитрий Васильев — политолог;

Якуб Корейба — польский политолог;

Вячеслав Потапенко — политический аналитик;

Юрий Камельчук — народный депутат, Слуга Народа;

Сергей Соболев — член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, Первый заместитель председателя Украинской делегации в ПАСЕ;

Ростислав Балабан — политолог;

Евгений Петруняк — народный депутат Украины, МФО "Умная Политика";

Валерий Гнатенко — народный депутат Украины, член комитета по вопросам бюджета.

Напомним, россияне атаковали Харьков авиабомбой. Попадание произошло в Шевченковском районе города. По меньшей мере 14 многоэтажек повреждены в результате обстрела.

Обстрел домов в Харькове привел к гибели 59-летнего гражданского мужчины и 19 пострадавших. Среди них и четверо детей. Младшему пострадавшему всего три месяца.