Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми збільшення кількості бідних українців, дозволи західних країн на удари по Росії та підготовка до оборони Києва.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

У гості до студії прийдуть українські політики, експерти та діячі. Зокрема, серед них: Сергій Демченко — нардеп, "Слуги народу", Михайло Цимбалюк — заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Олег Петренко — голова штабного благодійного фонду 3-ї ОШБр.

Експерти та політики у студії поговорять при коментар Кличка щодо підготовки до оборони Києва, про збільшення кількості українців, які на грані бідності та про країни, які вже дозволили бити своїм озброєнням по території РФ.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустам Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння.

Представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Станом на 29 травня таких країн налічується вже десять.