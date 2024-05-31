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Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

31 травня 2024 р. 08:00

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08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

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18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

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У прямому ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 31 травня, ви дізнаєтеся експертні думки гостей студії про події в Україні та світі. Також будуть обговорені теми збільшення кількості бідних українців, дозволи західних країн на удари по Росії та підготовка до оборони Києва.

Про це і не тільки піде мова у ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю о 08:00.

Про що говоритимуть гості студії та хто вони

У гості до студії прийдуть українські політики, експерти та діячі. Зокрема, серед них: Сергій Демченко — нардеп, "Слуги народу", Михайло Цимбалюк — заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, Олег Петренко — голова штабного благодійного фонду 3-ї ОШБр.

Експерти та політики у студії поговорять при коментар Кличка щодо підготовки до оборони Києва, про збільшення кількості українців, які на грані бідності та про країни, які вже дозволили бити своїм озброєнням по території РФ.

Політики та спеціалісти у різних галузях даватимуть відповіді на запитання ведучих та висловлюватимуть свої думки щодо цих та інших важливих питань. 

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустам Умєров анонсував рішення Кабміну про виділення додаткових коштів на закупівлю озброєння. 

Представники деяких країн-союзниць висловили однозначну підтримку Україні. Вони виступили за те, щоб Київ міг використовувати західну зброю для ударів по території Росії. Станом на 29 травня таких країн налічується вже десять.

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08:43 Соцвиплати та допомога ВПО — яких змін чекати з 1 червня

08:35 Росіяни повідомляють про приліт в нафтобазу у Краснодарському краї

08:15 В Росії у двох аеропортах ввели план "Килим" — Татарстан під атакою БпЛА

08:01 КМВА показала перші фото наслідків нічних атак Росії по Києву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:56 Пільги отримають не всі — кому дадуть знижку на послуги ЖКГ

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08:00 Оборона Києва, збідніння українців та дозвіл на удари по Росії — ефір Ранок.LIVE

30 травня 2024
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23:55 Україні потрібно вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс, — нардепка від партії "Слуга народу"

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22:12 Який відсоток економіки України знаходиться в тіні — відповідь Реви

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21:16 Штрафи для військовозобов'язаних жінок та тариф на світло — Просто Новини

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18:52 Ліс замість Каховського водосховища — Толоконніков оцінив ймовірність заходу ДРГ на територію

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18:14 Експертка Тимочко пояснила обміління узбережжя Азовського моря

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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