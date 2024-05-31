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Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

31 мая 2024 г. 8:00

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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

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04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

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23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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18:28 Военный рассказал о работе инструкторов НАТО в Украине

Text

15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

Text
Новость с видео

06:25 Напряжение в королевской семье и финал Лиги чемпионов — главные новости Великобритании

Text

04:58 Чем грозит использование Россией ядерного оружия — эксперт рассказала о жутких последствиях

31 мая 2024
Text

23:05 Повышение тарифа на свет и отказ Китая посетить Саммит мира — главные новости 31 мая

Text

21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

Text

18:47 Цымбалюк ответил, сколько военных пенсионеров не стоят на учете

Text

18:00 Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Возвращение военнопленных и отказ Китая от участия в Саммите мира – эфир Вечір.LIVE

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину

В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы увеличения количества украинцев, разрешения западных стран на удары по России и подготовка к обороне Киева.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Сергей Демченко - нардеп, "Слуги народа", Михаил Цымбалюк - заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Олег Петренко - глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр.

Эксперты и политики в студии поговорят при комментарии Кличко о подготовке к обороне Киева, об увеличении количества украинцев, на грани бедности и о странах, которые уже позволили избивать своим вооружением по территории РФ.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, Министр обороны Украины Рустам Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения.

Представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России. На 29 мая таких стран насчитывается уже десять.

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07:42 Британская разведка будет работать в усиленном режиме против шпионов России, Ирана и Китая, — СМИ

07:32 Мобилизация в Украине — отправляют ли на фронт сразу после военной подготовки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:21 Украина не сможет эффективно использовать западное оружие из-за неоднозначной позиции США, — ISW

07:01 Прилетело по базе оккупантов в Херсонской области — Андрющенко сообщает о пожаре

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15:13 Командир инструкторов батальона "Свобода" высказался о разрешении партнеров на удары по России

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21:17 Глава штабного БФ 3-й ОШБр заявил о нехватке людей на фронте

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:07 Что мешает развиваться украинскому бизнесу — нардеп назвал неожиданную причину