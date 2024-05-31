Оборона Киева, обеднение украинцев и разрешение на удары по России — эфир Ранок.LIVE

В прямом эфире Ранок.LIVE в пятницу, 31 мая, вы узнаете экспертные мнения гостей студии о событиях в Украине и мире. Также будут обсуждены темы увеличения количества украинцев, разрешения западных стран на удары по России и подготовка к обороне Киева.

Об этом и не только пойдет речь в эфире "Ранок.LIVE" в пятницу в 08:00.

О чем будут говорить гости студии и кто они

В гости в студию придут украинские политики, эксперты и деятели. В частности, среди них: Сергей Демченко - нардеп, "Слуги народа", Михаил Цымбалюк - заместитель председателя парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, Олег Петренко - глава штабного благотворительного фонда 3-й ОШБр.

Эксперты и политики в студии поговорят при комментарии Кличко о подготовке к обороне Киева, об увеличении количества украинцев, на грани бедности и о странах, которые уже позволили избивать своим вооружением по территории РФ.

Политики и специалисты в разных областях будут давать ответы на вопросы ведущих и высказывать свои мнения по этим и другим важным вопросам.

Напомним, Министр обороны Украины Рустам Умеров анонсировал решение Кабмина о выделении дополнительных средств на закупку вооружения.

Представители некоторых стран-союзниц выразили однозначную поддержку Украине. Они выступили за то, чтобы Киев мог использовать западное оружие для ударов по территории России. На 29 мая таких стран насчитывается уже десять.