Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE arrow
Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

26 червня 2024 р. 17:50

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Text

14:59 Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

Text

12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

Text

09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Text

14:59 Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

Text

12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

Text

09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит на Донеччину. Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що останній обмін полоненими ще не завершений.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо на наступні теми:

  • Омбудсмен заявив, що обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини;
  • Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом;
  • На нардепа Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані;
  • Оператор тилу спробував пояснити, чому не купив дешевші фляги для ЗСУ.
  • Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
  • Політтехнолог Тарас Загородній;
  • Член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
  • Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
  • Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Раніше ми писали, що прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Також ми повідомляли, що ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:20 Чорні зброярі — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами

Ексклюзив

18:18 Зниження мобілізаційного віку до 21 року — Подоляк розповів, що говорять у Комітеті

18:03 Відомі стартові склади на матч Україна — Бельгія

18:01 Мінус два загарбники — прикордонники показали, як вдарили по місцю зосередження окупантів

17:52 Державний оператор тилу відреагував на скандал зі закупівлею фляг для ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

17:45 Наступ росіян — Генштаб повідомив про різке загострення під Торецьком

17:44 У Львові з'явився рекрутинговий центр однієї з найвідоміших бригад ЗСУ

17:40 Розбили скло замість сплати за проїзд — у поліції розповіли деталі сьогоднішнього скандалу в Одесі

17:38 Рютте замість Столтенберга — чи на користь Україні зміни в НАТО

18:20 Чорні зброярі — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами

Ексклюзив

18:18 Зниження мобілізаційного віку до 21 року — Подоляк розповів, що говорять у Комітеті

18:03 Відомі стартові склади на матч Україна — Бельгія

18:01 Мінус два загарбники — прикордонники показали, як вдарили по місцю зосередження окупантів

17:52 Державний оператор тилу відреагував на скандал зі закупівлею фляг для ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Наступ росіян — Генштаб повідомив про різке загострення під Торецьком

17:44 У Львові з'явився рекрутинговий центр однієї з найвідоміших бригад ЗСУ

17:40 Розбили скло замість сплати за проїзд — у поліції розповіли деталі сьогоднішнього скандалу в Одесі

17:38 Рютте замість Столтенберга — чи на користь Україні зміни в НАТО

17:27 Мобілізація ВПО — що говорить закон 2024 року

15:10 Прапори, плакати і байдужі депутати — акція "Гроші на ЗСУ" в Одесі

06:40 Ціни на алюміній наприкінці червня — скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

05:53 Що відбувається на ринку праці в Україні у червні — де фінансистам платять по 200 тисяч гривень

25 червня 2024

19:17 Відпочинок в одеській Аркадії — кому він по кишені

06:40 Скільки коштує мідь наприкінці червня — яка ціна за 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з відео

06:36 Ціна життя — $500 на місяць — три варіанти економічного бронювання в Україні

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де в автомобільній сфері платять найбільші зарплати

24 червня 2024

20:18 Тотальна економія — як в Одесі готуються до блекаутів звичайні люди

Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

05:53 Ринок праці в Україні у червні — де у сільському господарстві платять найбільші зарплати

Text

17:50 Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раді хочуть створити Військове бюро розслідувань — Наливайченко розповів про його функції

Text

14:59 Інтерв’ю з Михайлом Подоляком — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко пояснив, чому в інтересах України скоріше вступити до НАТО

Text

12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

Text

09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
Text

23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня