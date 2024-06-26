Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит на Донеччину. Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що останній обмін полоненими ще не завершений.

Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо на наступні теми:

Омбудсмен заявив, що обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини;

Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом;

На нардепа Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані;

Оператор тилу спробував пояснити, чому не купив дешевші фляги для ЗСУ.

Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;

Гості сьогоднішнього ефіру:

Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;

Політтехнолог Тарас Загородній;

Член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;

Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго".

Раніше ми писали, що прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.

Також ми повідомляли, що ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.