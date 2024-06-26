Обмін полоненими, поїздка Зеленського на Донеччину, дорогі фляги для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський здійснив візит на Донеччину. Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що останній обмін полоненими ще не завершений.
Подивитися ефір можна о 17:50 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо на наступні теми:
- Омбудсмен заявив, що обмін військовополоненими вперше відбувся за участю представників російського офісу уповноваженого з прав людини;
- Пентагон вважає, що війська КНДР в Україні стануть гарматним м’ясом;
- На нардепа Тищенка одягнули браслет не одразу після суду, він встиг "засвітитися" у ресторані;
- Оператор тилу спробував пояснити, чому не купив дешевші фляги для ЗСУ.
- Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан;
- Політтехнолог Тарас Загородній;
- Член комітету з організації держвлади та самоврядування, член української делегації в ПАРЄ Лариса Білозір;
- Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська;
- Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Олександр Левченко;
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Нагадаємо, Служба безпеки України та Національного антикорупційного бюро викрили на корупції високопосадовця ПрАТ "НЕК "Укренерго".
Раніше ми писали, що прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Його кандидатуру схвалили постійні представники всіх 32 держав-членів Альянсу.
Також ми повідомляли, що ще 90 українських захисників повернулися з російського полону. Серед них є 52 оборонці "Азовсталі" та полонені з ЧАЕС.