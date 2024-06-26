Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Донецкую область. В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что последний обмен пленными еще не завершен.
Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим на следующие темы:
- Омбудсмен заявил, что обмен военнопленными впервые произошел с участием представителей российского офиса уполномоченного по правам человека;
- Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом;
- На нардепа Тищенко надели браслет не сразу после суда, он успел "засветиться" в ресторане;
- Оператор тыла попытался объяснить, почему не купил более дешевые фляги для ВСУ.
- Приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне не будет;
Гости сегодняшнего эфира:
- Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;
- Политтехнолог Тарас Загородний;
- Член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
- Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
- Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Напомним, Служба безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника ЧАО "НЕК "Укрэнерго.
Ранее мы писали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.
Также ми сообщали, что еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.