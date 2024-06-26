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Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

26 июня 2024 г. 17:50

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17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

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23:37 Фейковые ТЦК в Одессе и бронирование саперов от мобилизации — главные новости 25 июня

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Обмен пленными, поездка Зеленского в Донецкую область, дорогие фляги для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:55 В Раде хотят создать Военное бюро расследований — Наливайченко рассказал о его функциях

Text

14:59 Интервью с Михаилом Подоляком — эксклюзив Новини.LIVE

Text

14:50 Наливайченко объяснил, почему в интересах Украины скорее вступить в НАТО

Text

12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

Text

09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

Text

08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

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Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Донецкую область. В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что последний обмен пленными еще не завершен.

Посмотреть эфир можно в 17:50 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим на следующие темы:

  • Омбудсмен заявил, что обмен военнопленными впервые произошел с участием представителей российского офиса уполномоченного по правам человека;
  • Пентагон считает, что войска КНДР в Украине станут пушечным мясом;
  • На нардепа Тищенко надели браслет не сразу после суда, он успел "засветиться" в ресторане;
  • Оператор тыла попытался объяснить, почему не купил более дешевые фляги для ВСУ.
  • Приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне не будет;

Гости сегодняшнего эфира:

  • Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;
  • Политтехнолог Тарас Загородний;
  • Член комитета по организации госвласти и самоуправления, член украинской делегации в ПАСЕ Лариса Билозир;
  • Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская;
  • Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Левченко;
  • Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили на коррупции высокопоставленного чиновника ЧАО "НЕК "Укрэнерго.

Ранее мы писали, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был избран новым генеральным секретарем НАТО. Его кандидатуру одобрили постоянные представители всех 32 государств-членов Североатлантического союза.

Также ми сообщали, что еще 90 украинских защитников вернулись из российского плена. Среди них 52 защитника "Азовстали" и пленные из ЧАЭС.

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18:18 Снижение мобилизационного возраста до 21 года — Подоляк рассказал, что говорят в Комитете

18:03 Известны стартовые составы на матч Украина — Бельгия

18:01 Минус два захватчика — пограничники показали, как ударили по месту сосредоточения оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:52 Государственный оператор тыла отреагировал на скандал с закупкой фляг для ВСУ

17:45 Наступление россиян — Генштаб сообщил о резком обострении под Торецком

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

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