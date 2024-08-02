Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко та футуролог Віталій Кулик.

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Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть великий обмін полоненими між Заходом і Росією, переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті.

Окрім того, гості ефіру обговорять нові кадрові рішення на урядовому рівні, які анонсував президент Володимир Зеленський. Крім того, експерти розмовлятимуть про те, що Генштаб дозволив командирам набирати добровольців в обхід ТЦК.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує нові угоди та домовленості, які мають бути реалізовані цього серпня. Він зазначив, що зараз готуються кадрові рішення на урядовому рівні.