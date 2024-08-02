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Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

02 серпня 2024 р. 08:00

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08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

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16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
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18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

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11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, політолог, керівник департаменту виборчих технологій Валерій Гончарук, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, доктор економічних наук, професор КНУ, голова ради Коаліції бізнес-спільнот Андрій Длігач, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко та футуролог Віталій Кулик.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Основними темами ефіру будуть великий обмін полоненими між Заходом і Росією, переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті.

Окрім того, гості ефіру обговорять нові кадрові рішення на урядовому рівні, які анонсував президент Володимир Зеленський. Крім того, експерти розмовлятимуть про те, що Генштаб дозволив командирам набирати добровольців в обхід ТЦК.

Також прозвучить аналітика найважливіших подій України та світу, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, розпочався процес обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Обмін охоплює 24 ув'язнених з Росії, США, Німеччини та ще трьох країн.

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує нові угоди та домовленості, які мають бути реалізовані цього серпня. Він зазначив, що зараз готуються кадрові рішення на урядовому рівні.

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08:00 У Туреччині відбувся спуск на воду українського корвета "Гетьман Іван Виговський"

08:00 Виплата у 100% зарплати — хто має право на додаткову допомогу

07:51 Окупанти просуваються у напрямку стратегічно важливого міста на сході України, — ISW

07:39 Чи потрібно інформувати військкомат про народження дітей або одруження — відповідь ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:35 Національне військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера

07:21 Черги на кордоні України — які пункти пропуску краще уникати сьогодні

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08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
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18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

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Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

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12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

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11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"