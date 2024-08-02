Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и футуролог Виталий Кулик.

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Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут большой обмен пленными между Западом и Россией, переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте.

Кроме того, гости эфира обсудят новые кадровые решения на правительственном уровне, анонсированные президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, эксперты будут говорить о том, что Генштаб разрешил командирам набирать добровольцев в обход ТЦК.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения и договоренности, которые должны быть реализованы в этом августе. Он отметил, что сейчас готовятся кадровые решения на правительственном уровне.