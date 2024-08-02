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Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

2 августа 2024 г. 8:00

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08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
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18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

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17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

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16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

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16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

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14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

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13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

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12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

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12:16В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

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11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
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18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

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12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, политолог, руководитель департамента избирательных технологий Валерий Гончарук, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Усс, доктор экономических наук, профессор КНУ, Председатель совета Коалиции бизнес-сообществ Андрей Длигач, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко и футуролог Виталий Кулик.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Основными темами эфира будут большой обмен пленными между Западом и Россией, переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте.

Кроме того, гости эфира обсудят новые кадровые решения на правительственном уровне, анонсированные президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, эксперты будут говорить о том, что Генштаб разрешил командирам набирать добровольцев в обход ТЦК.

Также прозвучит аналитика самых важных событий Украины и мира, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, в четверг, 1 августа, начался процесс обмена заключенными между Россией и Западом. Обмен охватывает 24 заключенных из России, США, Германии и еще трех стран.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит новые соглашения и договоренности, которые должны быть реализованы в этом августе. Он отметил, что сейчас готовятся кадровые решения на правительственном уровне.

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