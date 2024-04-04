Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Тема ефіру — об'єднання Європи проти Росії та що замислили в Північноатлантичному Альянсі.

Подивитися ефір можна о 21:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Борисом Тизенгазуеном

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

допомога Україні від Європи;

ігри Дональда Трампа;

введення французьких військ в Україну;

чи свідоме затягування голосування у Конгресі США.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни убезпечити Україну від повторної агресії Росії має 5 стаття статуту Альянсу.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Європейський Союз та НАТО мають обговорити стратегію щодо закінчення війни в Україні.