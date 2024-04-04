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Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

04 квітня 2024 р. 21:00

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

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17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

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14:59Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

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12:28Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

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11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

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09:38Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

Text

20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

Text

08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію

Новий гість студії Вечір.LIVE — політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Тема ефіру — об'єднання Європи проти Росії та що замислили в Північноатлантичному Альянсі.

Подивитися ефір можна о 21:00 за посиланням

Ефір Вечір.LIVE з Борисом Тизенгазуеном

Дискусійні теми з ведучою каналу, Юлією Литвиненко:

  • допомога Україні від Європи;
  • ігри Дональда Трампа;
  • введення французьких військ в Україну;
  • чи свідоме затягування голосування у Конгресі США.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни убезпечити Україну від повторної агресії Росії має 5 стаття статуту Альянсу.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Європейський Союз та НАТО мають обговорити стратегію щодо закінчення війни в Україні.

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

20:36 Посилення ППО для Сходу та результати Ставки — вечірнє звернення Зеленського

20:20 Черги на кордоні України — перед якими країнами доведеться довго стояти в заторах

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

20:00 Як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості — адвокат

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20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

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19:40 Кличко проїхався новим потягом метро — де курсуватиме нова електричка

19:40 Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

19:28 У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані

20:36 Посилення ППО для Сходу та результати Ставки — вечірнє звернення Зеленського

20:20 Черги на кордоні України — перед якими країнами доведеться довго стояти в заторах

20:00 Як впливає база ухилянтів Армор на переоформлення авто та нерухомості — адвокат

20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

19:50 Латвія оголосила про передачу Україні безпілотників на 10 млн євро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:40 Кличко проїхався новим потягом метро — де курсуватиме нова електричка

19:40 Масштабна повітряна тривога в Україні — яка загроза

19:28 У ГУР анонсували нові атаки по РФ після вибухів у Татарстані

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20:00 Без права на помилку — як одесити розміновують деокуповані території

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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

Text

17:38 Екскомандир батальйону "Айдар" Дикий заявив, що варто мобілізувати півмільйона українців

Text

14:59 Дикий розповів, на скільки росіяни переважають українців в особовому складі на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:28 Разумков відповів, чи реально повернути усіх військовозобов'язаних з-за кордону

Text

11:11 Нардеп розповів, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію

Text

09:38 Разумков розкритикував уряд за виплати 15 млн грн сім'ям загиблих військових

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08:00 Зеленський зробив заяву щодо мобілізації — ефір Новини.LIVE

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07:14 Нардеп відповів, коли почне працювати законопроєкт про мобілізацію