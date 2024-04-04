Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Тема эфира — объединение Европы против России и что задумали в Североатлантическом Альянсе.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Борисом Тизенгазуэном

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

помощь Украине от Европы;

игры Дональда Трампа;

введение французских войск в Украину;

или сознательное затягивание голосования в Конгрессе США.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны обезопасить Украину от повторной агрессии России имеет 5 статья устава Альянса.

В то же время, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Европейский Союз и НАТО должны обсудить стратегию по окончании войны в Украине.