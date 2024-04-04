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Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

4 апреля 2024 г. 21:00

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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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14:59Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

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12:28Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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09:38Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

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21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

Text

17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

Text

17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

Text

14:59 Дикий рассказал, на сколько россияне преобладают украинцев в личном составе на фронте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

Text

11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

Text

09:38 Разумков раскритиковал правительство за выплаты 15 млн грн семьям погибших военных

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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07:14 Нардеп ответил, когда заработает законопроект о мобилизации

Новый гость студии Вечір.LIVE — политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. Тема эфира — объединение Европы против России и что задумали в Североатлантическом Альянсе.

Посмотреть эфир можно в 21:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Борисом Тизенгазуэном

Дискуссионные темы по ведущей канала, Юлии Литвиненко:

  • помощь Украине от Европы;
  • игры Дональда Трампа;
  • введение французских войск в Украину;
  • или сознательное затягивание голосования в Конгрессе США.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после завершения войны обезопасить Украину от повторной агрессии России имеет 5 статья устава Альянса.

В то же время, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Европейский Союз и НАТО должны обсудить стратегию по окончании войны в Украине.

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20:36 Усиление ПВО для Востока и результаты Ставки — вечернее обращение Зеленского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

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17:38 Экс-командир батальона "Айдар" Дикий заявил, что стоит мобилизовать полмиллиона украинцев

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:28 Разумков ответил, реально ли вернуть всех военнообязанных из-за границы

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11:11 Нардеп рассказал, будут ли повышать тарифы на электроэнергию

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08:00 Зеленский сделал заявление по мобилизации — эфир Новини.LIVE

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