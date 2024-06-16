Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

У Швейцарії стартує другий день Глобального саміту миру. Після пленарного засідання та ухвалення підсумкової декларації, її можуть оголосити на пресконференції президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Ахмед.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець в прямому ефірі у неділю, 16 червня.

Другий день Глобального саміту миру

"Найбільшою перемогою України є присутність на Саміті делегації з Саудівської Аравії, оскільки за інформацією наших джерел, Володимиру Зеленському вдалося переконати уряд країни", — зазначила журналістка.

Вона також додала, що в останню мить від участі відмовився президент Азербайджану Ільхам Алієв, але водночас це ніяк не змогла змінити рівень підтримки України в Бюргенштоку.

"У Бюргенштоку присутня 101 міжнародна делегація, яка обговорює Формулу миру Володимира Зеленського з приводу закінчення війни на умовах України", — зауважила вона.

Нагадаємо, у Швейцарії вчора розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

Водночас також стало відомо, чим завершився перший день такої зустрічі, про що можна дізнатись з ексклюзиву Новини.LIVE з місця події.