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Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

16 червня 2024 р. 13:16

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13:16Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

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12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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13:16 Обговорення ключових питань на Саміті миру — ексклюзив Новини.LIVE

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12:46 Другий день Саміту миру — прямий ефір Новини.LIVE з прибуття лідерів країн на захід

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09:00 Саміт миру, пакет військової допомоги від Італії та умови завершення війни — ефір Ранок.LIVE

15 червня 2024
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22:30 Потужні підсумки першого дня Саміту миру — ексклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмін ухвалив нові рішення щодо мобілізації працівників аграрного сектору — що відомо

Text

16:52 На Саміт миру у Швейцарії приїхали російські журналісти — ексклюзив Новини.LIVE

Text

11:25 Командир групи Крила Омеги заявив, що західні БпЛА не готові до війни в Україні

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

У Швейцарії стартує другий день Глобального саміту миру. Після пленарного засідання та ухвалення підсумкової декларації, її можуть оголосити на пресконференції президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Ахмед.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець в прямому ефірі у неділю, 16 червня.

Другий день Глобального саміту миру

"Найбільшою перемогою України є присутність на Саміті делегації з Саудівської Аравії, оскільки за інформацією наших джерел, Володимиру Зеленському вдалося переконати уряд країни", — зазначила журналістка.

Вона також додала, що в останню мить від участі відмовився президент Азербайджану Ільхам Алієв, але водночас це ніяк не змогла змінити рівень підтримки України в Бюргенштоку. 

"У Бюргенштоку присутня 101 міжнародна делегація, яка обговорює Формулу миру Володимира Зеленського з приводу закінчення війни на умовах України", — зауважила вона.

 Нагадаємо, у Швейцарії вчора розпочався дводенний Глобальний саміт миру. Кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця подій оперативно інформує про найголовніші події та заяви.

Водночас також стало відомо, чим завершився перший день такої зустрічі, про що можна дізнатись з ексклюзиву Новини.LIVE з місця події.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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