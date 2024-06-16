Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

В Швейцарии стартует второй день Глобального саммита мира . После пленарного заседания и принятия итоговой декларации ее могут объявить на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Ахмед.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в прямом эфире в воскресенье, 16 июня.

Второй день Глобального саммита мира

"Наибольшей победой Украины является присутствие на Саммите делегации из Саудовской Аравии, поскольку, по информации наших источников, Владимиру Зеленскому удалось убедить правительство страны", — отметила журналистка.

Она также добавила, что в последний момент от участия отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, но в то же время это никак не смогло изменить уровень поддержки Украины в Бюргенштоке.

"В Бюргенштоке присутствует 101 международная делегация, обсуждающая Формулу мира Владимира Зеленского по поводу окончания войны на условиях Украины", — отметила она.

Напомним, в Швейцарии вчера начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий оперативно информирует о самых главных событиях и заявлениях.

В то же время стало известно, чем завершился первый день такой встречи, о чем можно узнать из эксклюзива Новини.LIVE с места события.