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Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

16 июня 2024 г. 13:16

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13:16Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

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09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

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22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

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17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

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16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:16 Обсуждение ключевых вопросов на Саммите мира — эксклюзив Новини.LIVE

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12:46 Второй день Саммита мира — прямой эфир Новини.LIVE с прибытия лидеров стран на мероприятие

Text

09:00 Саммит мира, пакет военной помощи от Италии и условия завершения войны — эфир Ранок.LIVE.

15 июня 2024
Text

22:30 Мощные итоги первого дня Саммита мира — эксклюзив Новини.LIVE

Text

17:23 Кабмин принял новые решения по мобилизации работников аграрного сектора — что известно

Text

16:52 На Саммит мира в Швейцарии приехали российские журналисты — эксклюзив Новини.LIVE

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11:25 Командир группы Крылья Омеги заявил, что западные БпЛА не готовы к войне в Украине

14 июня 2024
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23:04 Прощание с военной Шурой Рязанцевой и где будут чаще выключать свет — главные новости 14 июня

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21:33 Устенко объяснил, почему Россия подобна СССР накануне распада

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21:08 Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

В Швейцарии стартует второй день Глобального саммита мира . После пленарного заседания и принятия итоговой декларации ее могут объявить на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Ахмед.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец в прямом эфире в воскресенье, 16 июня.

Второй день Глобального саммита мира

"Наибольшей победой Украины является присутствие на Саммите делегации из Саудовской Аравии, поскольку, по информации наших источников, Владимиру Зеленскому удалось убедить правительство страны", — отметила журналистка.

Она также добавила, что в последний момент от участия отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, но в то же время это никак не смогло изменить уровень поддержки Украины в Бюргенштоке.

"В Бюргенштоке присутствует 101 международная делегация, обсуждающая Формулу мира Владимира Зеленского по поводу окончания войны на условиях Украины", — отметила она.

Напомним, в Швейцарии вчера начался двухдневный Глобальный саммит мира. Корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места событий оперативно информирует о самых главных событиях и заявлениях.

В то же время стало известно, чем завершился первый день такой встречи, о чем можно узнать из эксклюзива Новини.LIVE с места события.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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