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Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

27 травня 2024 р. 18:02

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18:02Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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18:02 Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

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12:48 Братчук прокоментував чи стабілізувалася лінія фронту на Харківщині

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08:03 Використання зброї по РФ, атака Епіцентру та наступ росіян — ефір Ранок.LIVE

26 травня 2024
Text

16:46 У Києві сотні людей долучилися до акції Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:25 Військовий Назаренко розповів, що думає про новий закон о мобілізації

Text

09:54 Стали відомі подробиці страшного удару Росії по Епіцентру в Харкові

Text

09:13 Під завалами досі можуть перебувати люди — речник ДСНС про наслідки удару по Харкову

Text

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Ціни на низку споживчих товарів для українців продовжують зростати, а український уряд очікує прибуття американської та китайської делегації на Саміт миру у Швейцарії. Водночас у Румунії затримано двох українців, яких підозрюють у нападі на прикордонників.

Про все це й не тільки в прямому ефірі Вечір.LIVE о 18:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE 

Запрошені гості студії:

  • голова Комітету економістів УкраїниАндрій Новак;
  • кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський; 
  • міністр економіки України (1997 р. ), прем’єр-міністр України  (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.)Юрій Єхануров;
  • політтехнолог Тарас Загородній;
  • телеведучий, журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що президент США Джо Байден, ймовірно, не братиме учать в українському Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Водночас в Румунії затримали громадянина країни за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він фотографував військові об'єкти НАТО, та передавав інформацію через російське посольство.

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17:42 Медведчуку заборонене пересування країнами ЄС — хто ще опинився під санкціями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:38 В Міноборони розповіли, скільки українців за кордоном оновили дані через Резерв+

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