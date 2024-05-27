Новий зріст цін для українців, США та Китай на Саміті миру — ефір Вечір.LIVE

Ціни на низку споживчих товарів для українців продовжують зростати, а український уряд очікує прибуття американської та китайської делегації на Саміт миру у Швейцарії. Водночас у Румунії затримано двох українців, яких підозрюють у нападі на прикордонників.

Про все це й не тільки в прямому ефірі Вечір.LIVE о 18:00 за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE

Запрошені гості студії:

голова Комітету економістів УкраїниАндрій Новак;

кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський;

міністр економіки України (1997 р. ), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.)Юрій Єхануров;

політтехнолог Тарас Загородній;

телеведучий, журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов.

Нагадаємо, не так давно стало відомо, що президент США Джо Байден, ймовірно, не братиме учать в українському Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Водночас в Румунії затримали громадянина країни за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії. Він фотографував військові об'єкти НАТО, та передавав інформацію через російське посольство.