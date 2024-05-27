Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE arrow
Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

27 мая 2024 г. 18:02

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:02Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Text

08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2024
Text

16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Text

09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Text

09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

Text

08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Text

18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Text

08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2024
Text

16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Text

09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Text

09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

Text

08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине

Цены на ряд потребительских товаров для украинцев продолжают расти, а украинское правительство ожидает прибытия американской и китайской делегации на Саммит мира в Швейцарии. В то же время в Румынии задержаны два украинца, подозреваемые в нападении на пограничников.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE в 18:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

  • глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак;
  • кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • политтехнолог Тарас Загородний;
  • телеведущий, журналист и медиаменеджер Евгений Киселев.

Напомним, недавно стало известно, что президент США Джо Байден, вероятно, не будет принимать участие в украинском Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

В то же время в Румынии задержан гражданин страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Он фотографировал военные объекты НАТО, и передавал информацию через российское посольство.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:59 Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных, — Сырский

18:45 Литва выделила средства на обустройство укрытий в школах Украины

18:36 Шесть российских вертолетов приземлились на территории Беларуси — что известно

18:28 Безработные украинцы могут получить 12 тыс. гривен — условия

18:24 Доллар по 41 грн — Нацбанк позволяет валюте расти в цене

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 Новая техника — Одесса получила помощь от Японии

18:17 Правительство хочет упростить жизнь аграриям — какие изменения предлагает Кабмин

Text

18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

17:55 Прорыв россиян в Харьковской области — в ГБР прокомментировали ход расследования

17:50 Американский разведчик возле Одесчины — самолет НАТО снова на патрулировании

18:59 Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных, — Сырский

18:45 Литва выделила средства на обустройство укрытий в школах Украины

18:36 Шесть российских вертолетов приземлились на территории Беларуси — что известно

18:28 Безработные украинцы могут получить 12 тыс. гривен — условия

18:24 Доллар по 41 грн — Нацбанк позволяет валюте расти в цене

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:20 Новая техника — Одесса получила помощь от Японии

18:17 Правительство хочет упростить жизнь аграриям — какие изменения предлагает Кабмин

17:55 Прорыв россиян в Харьковской области — в ГБР прокомментировали ход расследования

17:50 Американский разведчик возле Одесчины — самолет НАТО снова на патрулировании

17:42 Медведчуку запрещено передвижение по странам ЕС — кто еще оказался под санкциями

05:57 "Воронеж-ДМ" — как Украина оставляет российскую армию без "глаз"

26 мая 2024

05:57 От КамАЗа до "Ахмата" — как ВСУ уничтожали бронемашины оккупантов

25 мая 2024
Эксклюзив

07:30 Полномочия полиции в период мобилизации существенно возросли — что должны знать водители

05:56 Как Россия в 2024 году теряет остатки Черноморского флота

24 мая 2024

08:50 Новые тарифы на свет — какие электроприборы вас разорят и на чем можно сэкономить

Эксклюзив

07:12 Отдых в Одессе — стоимость жилья и развлечений

05:57 МРК 22800 "Циклон" — что за корабль ВСУ уничтожили в Севастополе

23 мая 2024

15:00 Герои сегодня, кто они — мнения одесситов

05:57 От "Азовстали" до Крынок — как воюет морская пехота

22 мая 2024

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько вы заработаете за 1 кг цветных металлов в конце мая

Text

18:02 Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Text

12:48 Братчук прокомментировал, стабилизировалась ли линия фронта на Харьковщине

Text

08:03 Использование оружия по РФ, атака Эпицентра и наступление россиян — эфир Ранок.LIVE

26 мая 2024
Text

16:46 В Киеве сотни людей присоединились к акции Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:25 Военный Назаренко рассказал, что думает о новом законе о мобилизации

Text

09:54 Стали известны подробности страшного удара России по Эпицентру в Харькове

Text

09:13 Под завалами до сих пор могут находиться люди — спикер ГСЧС о последствиях удара по Харькову

Text

08:35 Последствия массированного удара РФ по Харькову — экстренный эфир Новини.LIVE

25 мая 2024
Text

19:09 Военный Назаренко рассказал, что нужно делать украинцам для победы в войне

Text

11:31 Советник руководителя ОП Заривная ответила, поможет ли Мирный саммит закончить войну в Украине