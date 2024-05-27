Новый рост цен для украинцев, США и Китай на Саммите мира — эфир Вечір.LIVE

Цены на ряд потребительских товаров для украинцев продолжают расти, а украинское правительство ожидает прибытия американской и китайской делегации на Саммит мира в Швейцарии. В то же время в Румынии задержаны два украинца, подозреваемые в нападении на пограничников.

Обо всем этом и не только в прямом эфире Вечір.LIVE в 18:00 по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE

Приглашенные гости студии:

глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак;

кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

политтехнолог Тарас Загородний;

телеведущий, журналист и медиаменеджер Евгений Киселев.

Напомним, недавно стало известно, что президент США Джо Байден, вероятно, не будет принимать участие в украинском Саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии.

В то же время в Румынии задержан гражданин страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Он фотографировал военные объекты НАТО, и передавал информацию через российское посольство.