Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими "всіх на всіх". Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після канікул планує розглянути законопроєкт про додаткову допомогу Україні.

Про це і не тільки поговорять о 19:00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

розгляд допомоги для України;

нові заяви Папи Римського;

заяву конгресмена США Тім Волберга, який закликав вирішити конфлікт в Україні та в Газі ядерними ударами;

США у разі військової загрози щодо Європи не прийдуть до неї на допомогу.

Раніше ми писали, що за словами Джонсона, допомога для України включатиме "важливі нововведення".

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.