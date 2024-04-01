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Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

01 квітня 2024 р. 18:55

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19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

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18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

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18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

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16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

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14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

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14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

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Ексклюзив

13:32У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

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11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

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10:34Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

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10:11У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

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19:18 Чим відрізняються російські атаки по Україні від торішніх — відповідь експерта

Text

18:55 Новий пакет допомоги США та що отримає Україна — ефір Новини.LIVE

Text

18:11 Експерт розповів, кого з силовиків очікує відстрочка від мобілізації

Text

16:09 Демченко відповів, які пункти пропуску наразі блокують польські фермери

Text

14:50 Більша частина флоту Росії перебуває у Новоросійську — причини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:03 На якому етапі розгляд законопроєкту про мобілізацію — відповідь нардепа

Text
Ексклюзив

13:32 У оборонному комітеті ВР розповіли, якими сумами хочуть мотивувати військових

Text

11:02 Речник Повітряних сил відповів, як ЗСУ можуть збивати російські КАБи

Text

10:34 Євлаш розповів про нову російську стратегію застосування ракетних ударів

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10:11 У Повітряних силах пояснили, чому в Україні оголошують тривогу через загрозу балістики

Папа Римський Франциск закликав українську та російську сторону організувати обмін полоненими "всіх на всіх". Водночас спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що після канікул планує розглянути законопроєкт про додаткову допомогу Україні.

Про це і не тільки поговорять о 19:00 в ефірі Вечір.LIVE.

Про що ефір

Гостем студії Новини.LIVE став капітан першого рангу ВМС США Юрій Гаррі Табах.

Разом з ведучою Діною Бернацькою вони обговорять такі теми:

  • розгляд допомоги для України;
  • нові заяви Папи Римського;
  • заяву конгресмена США Тім Волберга, який закликав вирішити конфлікт в Україні та в Газі ядерними ударами;
  • США у разі військової загрози щодо Європи не прийдуть до неї на допомогу.

Раніше ми писали, що за словами Джонсона, допомога для України включатиме "важливі нововведення".

Також Президент України Володимир Зеленський припустив, що українським захисникам доведеться відступити для захисту своїх позицій на фронті та економії боєприпасів. Ситуацію погіршує відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки.

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19:31 Прикордонники показали усю красу західного кордону з висоти пташиного польоту

19:27 Кого з працівників в Україні можна бронювати у квітні 2024 року — повний список

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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