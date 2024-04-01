Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными "всех на всех". В то же время, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что после каникул планирует рассмотреть законопроект о дополнительной помощи Украине.

Об этом и не только поговорят в 19:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

рассмотрение помощи для Украины;

новые заявления Папы Римского;

заявление конгрессмена США Тим Волберга, призвавшего разрешить конфликт в Украине и в Газе ядерными ударами;

США в случае военной угрозы по отношению к Европе не придут к ней на помощь.

Ранее мы писали, что, по словам Джонсона, помощь для Украины будет включать "важные нововведения".

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.