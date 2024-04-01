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Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

1 апреля 2024 г. 18:55

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

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16:09 Демченко ответил, какие пункты пропуска блокируют польские фермеры

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14:50 Большая часть флота России находится в Новороссийске — причины

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14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

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Эксклюзив

13:32В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

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10:34Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

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10:11В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

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09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

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18:55 Новый пакет помощи США и что получит Украина — эфир Новини.LIVE

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18:11 Эксперт рассказал, кого из силовиков ожидает отсрочка от мобилизации

Text

16:09 Демченко ответил, какие пункты пропуска блокируют польские фермеры

Text

14:50 Большая часть флота России находится в Новороссийске — причины

Text

14:03 На каком этапе рассмотрение законопроекта о мобилизации – ответ нардепа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text
Эксклюзив

13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

Text

11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

Text

10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

Text

10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

Text

09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой

Папа Римский Франциск призвал украинскую и российскую сторону организовать обмен пленными "всех на всех". В то же время, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что после каникул планирует рассмотреть законопроект о дополнительной помощи Украине.

Об этом и не только поговорят в 19:00 в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Гостем студии Новини.LIVE стал капитан первого ранга ВМС США Юрий Гарри Табах.

Вместе с ведущей Диной Бернацкой они обсудят следующие темы:

  • рассмотрение помощи для Украины;
  • новые заявления Папы Римского;
  • заявление конгрессмена США Тим Волберга, призвавшего разрешить конфликт в Украине и в Газе ядерными ударами;
  • США в случае военной угрозы по отношению к Европе не придут к ней на помощь.

Ранее мы писали, что, по словам Джонсона, помощь для Украины будет включать "важные нововведения".

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что украинским защитникам придется отступить для защиты своих позиций на фронте и экономии боеприпасов. Ситуацию усугубляет отсутствие помощи от Соединенных Штатов Америки.

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18:45 Притаились в траве — в Одесской области пограничники разоблачили уклонистов

18:41 В Москве проводят эвакуацию с Курского вокзала — что произошло

18:35 Киевское Динамо доиграет скандальный матч — известны место и дата

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:31 Залужный в Великобритании, Данилов в Молдове — что это даст Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:32 В оборонном комитете ВР рассказали, какими суммами хотят мотивировать военных

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11:02 Спикер Воздушных сил ответил, как ВСУ могут сбивать российские КАБы

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10:34 Евлаш рассказал о новой российской стратегии применения ракетных ударов

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10:11 В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляют тревогу из-за угрозы баллистики

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09:28 В ГУР заявили, что после выборов РФ готовится к противостоянию с Европой