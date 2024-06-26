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Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

26 червня 2024 р. 12:57

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12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

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12:57 Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

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11:38 Нардеп пояснив, чи можливий вступ України до НАТО найближчим часом

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09:30 Шульга прокоментував призначення Рютте Генсеком НАТО — які наслідки для України

Text

08:00 Війська КНДР в Україні і у Байдена відреагували на плани Кремля — ефір Ранок.LIVE

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00:19 У 2030 році до ЄС приєднаються не тільки Україна і Молдова — експерт

25 червня 2024
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23:37 Фейкові ТЦК в Одесі та бронювання саперів від мобілізації — головні новини 25 червня

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21:04 Гончаренко розповів, що трапиться, якщо Тищенка відправлять в СІЗО

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19:45 Кучеренко пояснив, у чому полягає користь міжнародного обміну електроенергією

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У середу, 26 червня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, спробуємо спрогнозувати, чи варто Україні очікувати запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо на наступні теми:

  • Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;
  • Мирний план Трампа;
  • Черговий скандал у Міноборони;
  • Переговори Ллойда Остіна та Андрія Білоусова.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов;
  • Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • Політолог Володимир Фесенко;
  • Віцепрезидент Конгресу самоврядування України Іван Фурсенко.

Раніше ми повідомляли, що два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії. 

Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.

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12:55 Зеленський на Донеччині вручив нагороди бойовим медикам

12:54 Максимальна пенсія в липні — хто може її отримати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:40 Не лише підприємства оборони — у Раді назвали, кого ще треба забронювати

12:35 Одразу двоє футболістів покидають одеський "Чорноморець" — хто саме

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