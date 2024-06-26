Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

У середу, 26 червня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, спробуємо спрогнозувати, чи варто Україні очікувати запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо на наступні теми:

Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;

Мирний план Трампа;

Черговий скандал у Міноборони;

Переговори Ллойда Остіна та Андрія Білоусова.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов;

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

Політолог Володимир Фесенко;

Віцепрезидент Конгресу самоврядування України Іван Фурсенко.

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