Новий "мирний план" Трампа та чергові скандали у Міноборони — ефір День.LIVE

У середу, 26 червня, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку важливих питань. Зокрема, спробуємо спрогнозувати, чи варто Україні очікувати запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо на наступні теми:
- Запрошення України до НАТО на саміті у Вашингтоні не буде;
- Мирний план Трампа;
- Черговий скандал у Міноборони;
- Переговори Ллойда Остіна та Андрія Білоусова.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Radio Олександр Леонов;
- Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
- Політолог Володимир Фесенко;
- Віцепрезидент Конгресу самоврядування України Іван Фурсенко.
Раніше ми повідомляли, що два ключові радники Дональда Трампа представили кандидату у президенти США план, який має припинити війну Росії та України. Стратегія передбачає певні умови як для України, так і для Росії.
Народний депутат Олексій Гончаренко розкритикував мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років. Він подав до ВР законопроєкт для того, щоб надати цій категорії військовозобов'язаних відстрочку.