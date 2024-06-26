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Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

26 июня 2024 г. 12:57

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12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

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21:04 Гончаренко рассказал, что случится, если Тищенка отправят в СИЗО

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19:45 Кучеренко объяснил, в чем польза международного обмена электроэнергией

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17:50 Суд над Тищенко и причина аварии на синей ветке метро Киева — эфир Вечір.LIVE

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15:14 В ГПСУ сообщили об успешном отражении атаки врага на Северском направлении

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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12:57 Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

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11:38 Нардеп объяснил, возможно ли вступление Украины в НАТО в ближайшее время

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09:30 Шульга прокомментировал назначение Рютте Генсеком НАТО — какие последствия для Украины

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08:00 Войска КНДР в Украине и у Байдена отреагировали на планы Кремля — эфир Ранок.LIVE

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В среду, 26 июня, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, попытаемся спрогнозировать, стоит ли Украине ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим на следующие темы:

  • Приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне не будет;
  • Мирный план Трампа;
  • Очередной скандал в Минобороны;
  • Переговоры Ллойда Остина и Андрея Белоусова.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Радио Александр Леонов;
  • Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
  • Политолог Владимир Фесенко;
  • Вице-президент Конгресса самоуправления Украины Иван Фурсенко.

Ранее мы сообщали, что два ключевых советника Дональда Трампа представили кандидату в президенты США план, который должен прекратить войну России и Украины. Стратегия подразумевает определенные условия как для Украины, так и для России.

Народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. Он подал в ВР законопроект для того, чтобы предоставить этой категории военнообязанную отсрочку.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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