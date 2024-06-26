Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

В среду, 26 июня, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, попытаемся спрогнозировать, стоит ли Украине ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим на следующие темы:

Приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне не будет;

Мирный план Трампа;

Очередной скандал в Минобороны;

Переговоры Ллойда Остина и Андрея Белоусова.

Гости сегодняшнего эфира:

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Радио Александр Леонов;

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;

Политолог Владимир Фесенко;

Вице-президент Конгресса самоуправления Украины Иван Фурсенко.

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Народный депутат Алексей Гончаренко подверг критике мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет. Он подал в ВР законопроект для того, чтобы предоставить этой категории военнообязанную отсрочку.