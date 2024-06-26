Новый "мирный план" Трампа и очередные скандалы в Минобороны — эфир День.LIVE

В среду, 26 июня, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных вопросов. В частности, попытаемся спрогнозировать, стоит ли Украине ожидать приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире День.LIVE поговорим на следующие темы:
- Приглашения Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне не будет;
- Мирный план Трампа;
- Очередной скандал в Минобороны;
- Переговоры Ллойда Остина и Андрея Белоусова.
Гости сегодняшнего эфира:
- Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Радио Александр Леонов;
- Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы Права справа Дмитрий Снегирев;
- Политолог Владимир Фесенко;
- Вице-президент Конгресса самоуправления Украины Иван Фурсенко.
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